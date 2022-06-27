Побиты машины, пробиты крыши. Сильный град обрушился на село в Алтайском крае

Непогода затронула ряд населенных пунктов в регионе, нанеся имуществу людей разный ущерб

27 июня 2022, 19:57, Илья Звягинцев

Сильный град обрушился на село Назаровка Михайловского района. О последствиях осадков местные жители рассказали в сообществе «Вкурсе22».

По словам сельчан, от града пострадали автомобили, припаркованные на улице. У некоторых машин разбиты стекла, а на кузове остались серьезные вмятины.

Также местные жители показали пробитую льдом кровлю крыш и побитые осадками огороды.

Отметим, что непогода 27 июня ударила по ряду населенных пунктов в Алтайском крае. Местами из-за сильного ветра оборвало линии электропередач.

Ранее жители Волчихи показали, как сильный ветер порушил деревья и крыши в селе.

Штормовой ветер повалил деревья и сорвал крыши с домов в Волчихе

Штормовой ветер повалил деревья и сорвал крыши с домов в Волчихе

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