Побиты машины, пробиты крыши. Сильный град обрушился на село в Алтайском крае
Непогода затронула ряд населенных пунктов в регионе, нанеся имуществу людей разный ущерб
27 июня 2022, 19:57, Илья Звягинцев
Сильный град обрушился на село Назаровка Михайловского района. О последствиях осадков местные жители рассказали в сообществе «Вкурсе22».
По словам сельчан, от града пострадали автомобили, припаркованные на улице. У некоторых машин разбиты стекла, а на кузове остались серьезные вмятины.
Также местные жители показали пробитую льдом кровлю крыш и побитые осадками огороды.
Отметим, что непогода 27 июня ударила по ряду населенных пунктов в Алтайском крае. Местами из-за сильного ветра оборвало линии электропередач.
Ранее жители Волчихи показали, как сильный ветер порушил деревья и крыши в селе.
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