Побиты машины, пробиты крыши. Сильный град обрушился на село в Алтайском крае

Сильный град обрушился на село Назаровка Михайловского района. О последствиях осадков местные жители рассказали в сообществе «Вкурсе22».

По словам сельчан, от града пострадали автомобили, припаркованные на улице. У некоторых машин разбиты стекла, а на кузове остались серьезные вмятины.

Также местные жители показали пробитую льдом кровлю крыш и побитые осадками огороды.

Отметим, что непогода 27 июня ударила по ряду населенных пунктов в Алтайском крае. Местами из-за сильного ветра оборвало линии электропередач.

Ранее жители Волчихи показали, как сильный ветер порушил деревья и крыши в селе.