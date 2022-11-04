Такой день. Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле и жёсткое ДТП с автобусом

В Барнауле в День народного единства состоялось открытие стелы «Город трудовой доблести». Несмотря на туман, церемонию в Нагорном парке посетило много людей. Для них играл оркестр и маршировал полк, а ключевые политики города и региона, в том числе губернатор Виктор Томенко, произнесли поздравительную речь.

С открытием стелы жителей города поздравил Владимир Мединский. По словам помощника президента, любовь алтайских тружеников к России и твёрдая уверенность, что никакой враг не сможет нас сломить, всегда будут служить примером для многих поколений россиян.

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Новости Барнаула В Барнауле торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Фоторепортаж

В Барнауле может появиться музейная экспозиция, в которой будут представлены уменьшенные копии стел всех 44 городов трудовой доблести. Такую идею обсудили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и зампред Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

Как отметили в региональном правительстве, это могло бы стать особой достопримечательностью краевой столицы.

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Новости Барнаула В Барнауле могут создать музейную экспозицию, в которой будут представлены уменьшенные копии стел всех 44 городов трудовой доблести

Автобус и грузовой автомобиль столкнулись в Залесовском районе Алтайского края. По предварительным данным полиции, 33-летний водитель автобуса King Long, следовавшего по маршруту Барнаул — Междуреченск, перевозил 49 пассажиров. По пути шофёр не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине встречной полосы грузовик Volvo с полуприцепом-цистерной, а затем выехал в кювет.

В большегрузе водителя в этот момент не было. Пострадавших нет.

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Происшествия В салоне было 49 пассажиров. Появились подробности столкновения автобуса с грузовиком в Алтайском крае

Жительница Барнаула раскритиковала решение изменить схему движения на пересечении проспектов Строителей и Социалистического.

Накануне власти города объявили, что планируют с 1 декабря запретить левый поворот с проспекта Строителей к площади Победы и вокзальным площадям, а также перенести левый поворот на улицу Профинтерна.