В Алтайском крае количество вакансий на «удалёнке» за год выросло на 40%

С января по апрель 2022 года работодатели разместили для соискателей из Алтайского края около 900 вакансий, подразумевающих удалённый формат занятости. Об этом сообщает пресс-служба портала hh.ru.

За год число таких вакансий выросло на 40%. Это 3% от всех предложений в регионе.

Чаще всего на удалёнке работодатели предлагают трудиться специалистам по продажам, в том числе сотрудникам call-центров, операторам по работе с клиентами, менеджерам на маркетплейсах и т.д. На втором месте по числу вакансий — административный персонал, на третьем — ИТ-специалисты: требуются, в первую очередь, программисты и разработчики, инженеры, а также специалисты по системам управления предприятием (ERP).

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Работодатели часто готовы рассматривать кандидатов без опыта: 59% вакансий с удалёнкой доступны для таких граждан. Чаще всего это предложения для специалистов по продажам и административного персонала.

Средняя зарплата, которая предлагается на удалёнке, в этом году составила 45 тысяч рублей. Это на 11% выше, чем средняя предлагаемая заработная плата в регионе за тот же период (40,5 тысячи рублей).

Ранее эксперты портала рассказали, кому проще всего устроиться на работу в Алтайском крае. Наименьшая конкуренция наблюдается в медицине, фармацевтике, строительстве и добыче сырья. Здесь соотношение «вакансия — резюме» 1:0,6.

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