Эксперты рассказали, кому проще всего устроиться на работу в Алтайском крае

В Алтайском крае в среднем на одну вакансию приходится 3,2 резюме, что считается умеренным уровнем конкуренции. Об этом рассказали в сервисе по поиску работы hh.ru.

Сейчас наименьшая конкуренция наблюдается в медицине, фармацевтике, строительстве и добыче сырья. Здесь соотношение «вакансия — резюме» 1:0,6. При этом средняя зарплата в медицине составляет 42,3 тысячи рублей, в сфере добычи сырья — 45,3 тыс., а в строительстве — 44,8 тыс.

Также не сложно трудоустроиться и рабочему персоналу — на такие предложения приходится 0,8 резюме, тогда как зарплата составляет порядка 39,2 тысячи рублей.

Низкая конкуренция отмечается в банковской отрасли, ресторанно-гостиничном направлении, в индустрии красоты, в производстве и продажах — на одно рабочее место меньше двух претендентов.

Сложнее всего работу найти соискателям без опыта и студентам. В данной категории семь человек претендуют на одну вакансию.