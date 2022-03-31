В Барнауле приступают к благоустройству дворов по нацпроекту «Жильё и городская среда»

В апреле, после того как окончательно растает снег, в краевом центре приступят к традиционному благоустройству дворов. Всего запланировано привести в порядок 65 объектов в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Подрядчик уже определён, им стало ООО «Патай». Стоимость всех работ составит 241,5 млн рублей, сообщили в мэрии.

В ближайшие месяцы во всех дворах, вошедших в программу 2022 года, заасфальтируют проезды, приведут в порядок площадки перед подъездами, смонтируют освещение, установят новые урны и скамьи. Также при софинансировании собственников дополнительно обустроят 35 парковочных карманов и восемь контейнерных площадок, а в 52 дворах появится новое игровое и спортивное оборудование.

В текущем году в Барнауле больше всего дворов благоустроят в Индустриальном районе. В перечне 24 объекта: улица Георгиева, 11а, 33, 51, 57; улица Сиреневая, 3; Павловский тракт, 86, 124, 237, 263; улица Шумакова, 30, 60, 68; улица Балтийская, 61, 63, 69, 71; улица Малахова, 122, 128; улица 50 лет СССР, 13, 35, 33; улица Сухэ-Батора, 11; улица Попова, 79; улица Лазурная, 22.

В Ленинском районе приведут в порядок 18 дворов. Они находятся по адресам: улица Георгия Исакова, 168, 170, 181, 216, 218, 270; улица Попова, 38, 88; улица Шукшина, 2, 8, 24, 34; улица Антона Петрова, 190, 198, 200; улица Советской Армии, 148; улица Веры Кащеевой, 16; улица Гущина, 185.

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Прочее 65 дворов обустроят в Барнауле в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" в 2022 году

В Октябрьском районе в 2022 году по нацпроекту отремонтируют 13 дворов. Их адреса: улица Цеховая, 60, 62; улица Воровского, 113; улица Северо-Западная, 48, 60; бульвар 9 Января, 90; улица 80 Гвардейской Дивизии, 20, 24; улица Горно-Алтайская, 16; улица Малахова, 27, 29; улица Глушкова, 34, 54.

В Железнодорожном и Центральном районах благоустроят по пять площадок. Железнодорожный район: проспект Красноармейский, 104; улица Молодежная, 68; улица Юрина, 114 и 118; улица 80-й Гвардейской Дивизии, 12. Центральный район: проспект Красноармейский, 61, 64, 67, 69; улица Мусоргского, 11.

Напомним, в прошлом году в Барнауле по нацпроекту благоустроили также 65 дворов. Всего же за четыре года в краевом центре сумели улучшить 335 дворов и 15 общественных территорий. Среди них — сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамонтова, пешеходная зона по улице Молодёжной, Ленинградская аллея, площадь Мира с аллеей Целинников, сквер адмирала Кузнецова, сквер Химиков и другие. Также власти провели два этапа благоустройства Нагорного парка, созданы пешеходные, велосипедные дорожки и наружное освещение в парке «Изумрудный». В 2021 году в частности работы шли в Мизюлинской роще и зелёной зоне на улице Герцена в посёлке Южном.