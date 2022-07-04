Виктор Томенко поручил усилить работу с людьми после череды смертей на дорогах и водоемах

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил усилить информационную работу в связи с гибелью людей на водоемах, в ДТП и в других ситуациях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что в последнее время произошло несколько трагических случаев, связанных с природными пожарами, а также происшествиями на дорогах и водоемах.

«Думаю, что и на уровне краевых властей, и на уровне муниципалитетов должна проводиться информационная работа, связанная с напоминанием, определённой встряской сознания. Надо этому уделить внимание — с пониманием, с разъяснением причин, почему дети оказались у водоема без присмотра, или почему водитель поехал в машине с маленькими детьми, съехал в кювет и погиб. Поэтому надо соблюдать основные правила безопасности. Этому мы сейчас учим ребятишек с первых лет школы, а взрослые про это забывают, и еще пример подают», — сказал Губернатор.

Ранее сообщалось, что с начала купального сезона в Барнауле на водоемах погибли три человека. Все происшествия произошли на «диких пляжах».