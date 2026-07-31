От семян до техники. Как прошел День поля "Культура семян"

Специалисты показали более 200 сортов и результаты агротехнических опытов

31 июля 2026, 08:00, ИА Амител

День поля "Культура семян" / Фото: Татьяна Алдабаева

28 июля 2026 года в Алтайском крае прошел еще один День поля — не настолько масштабный, как всероссийский, но не менее важный. Выставка "Культура семян" в Целинном районе собрала аграриев, ученых и других представителей агроотрасли. В мероприятии также приняли участие министр сельского хозяйства края Сергей Межин, его заместитель Николай Халин и глава района Виктор Бирюков. Гости оценили сорта и технологии не по каталогам, а в реальных условиях региона.

Поле вместо каталога

В этом году на сортоиспытательном полигоне хозяйства "Гея" представили более 200 сортов и новых линий 12 сельскохозяйственных культур. Среди них — соя, рапс, чечевица, яровая пшеница и другие культуры, которые занимают заметное место в севооборотах алтайских хозяйств.

Фермеры посетили делянки и оценили растения по развитию, густоте и устойчивости. На площадке работали селекционеры и представители ВНИИ сои, Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий и Омского аграрного научного центра. Они объясняли особенности сортов прямо у посевов.

Такой формат сокращает дистанцию между наукой и производством. Селекционер получает обратную связь от хозяйств, а агроном может уточнить, для каких почв, сроков сева и климатических условий подходит конкретный сорт. Участники видят сразу десятки вариантов в сопоставимых условиях.

День поля "Культура семян" / Фото: Татьяна Алдабаева

Как техника меняет результат

Еще одно направление Дня поля — связь сорта с технологией. В начале сезона на агрополигоне заложили опыты по норме высева и ширине междурядий на рапсе, сое и яровой пшенице. Посев провели сеялками Horsch ("Хорш"), а 28 июля аграриям показали результат. Технику представили компании АСМ-Алтай и "Хорш Русь".

Управляющий АО "Орбита" Павел Латарцев отметил, что на одной площадке соединили науку, технику и практику. По его словам, удобно осматривать делянки и одновременно видеть машины, с помощью которых заложены опыты.

«И очень важно, что там работали специалисты, которые дают не просто развернутый ответ, но еще при этом остаются на связи и всегда отвечают на поставленные вопросы», — рассказал он.

Результат посева зависит не только от потенциала сорта, но и от настройки сеялки, глубины заделки, расстояния между рядами, питания и защиты растений. Полевой опыт позволяет рассматривать эти элементы как единую систему.

День поля "Культура семян" / Фото: Татьяна Алдабаева

Не набивать свои шишки

Главный агроном ООО "Бийский сахар" Виталий Верменичев назвал День поля значимым для региона. Несмотря на подготовку к уборочной кампании, он приехал, чтобы оценить сорта и сравнить разные способы посева сои и рапса.

«Мы смогли вживую увидеть громадное разнообразие сортов на делянках и отметить для себя наиболее перспективные», — сказал агроном.

По его мнению, такие площадки помогают хозяйствам использовать уже накопленный опыт, а не проверять каждое решение на собственных ошибках. Вместе с семенным материалом аграриям нужна технология: рекомендации по норме высева, питанию, защите и настройке техники под конкретную культуру.

После осмотра делянок участники продолжили разговор за деловым обедом, обменялись наблюдениями и договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Как ранее сообщал amic.ru, в 2025 году хозяйство "Гея", которое работает под брендом "Культура семян", провело в селе Марушка Целинного района первый в истории "День сибирской сои". Тогда участникам показали 76 опытных участков и решения по сортам, питанию и защите растений. Форум собрал сотни гостей и более 40 производителей техники, удобрений и средств защиты.

Новый День поля продолжил этот подход, но расширил количество культур. Для аграриев ценность таких встреч заключается не в количестве экспонатов. Главное — возможность увидеть, как сорт, техника и технология работают вместе в местных условиях.