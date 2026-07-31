От семян до техники. Как прошел День поля "Культура семян"
Специалисты показали более 200 сортов и результаты агротехнических опытов
31 июля 2026, 08:00, ИА Амител
28 июля 2026 года в Алтайском крае прошел еще один День поля — не настолько масштабный, как всероссийский, но не менее важный. Выставка "Культура семян" в Целинном районе собрала аграриев, ученых и других представителей агроотрасли. В мероприятии также приняли участие министр сельского хозяйства края Сергей Межин, его заместитель Николай Халин и глава района Виктор Бирюков. Гости оценили сорта и технологии не по каталогам, а в реальных условиях региона.
Поле вместо каталога
В этом году на сортоиспытательном полигоне хозяйства "Гея" представили более 200 сортов и новых линий 12 сельскохозяйственных культур. Среди них — соя, рапс, чечевица, яровая пшеница и другие культуры, которые занимают заметное место в севооборотах алтайских хозяйств.
Фермеры посетили делянки и оценили растения по развитию, густоте и устойчивости. На площадке работали селекционеры и представители ВНИИ сои, Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий и Омского аграрного научного центра. Они объясняли особенности сортов прямо у посевов.
Такой формат сокращает дистанцию между наукой и производством. Селекционер получает обратную связь от хозяйств, а агроном может уточнить, для каких почв, сроков сева и климатических условий подходит конкретный сорт. Участники видят сразу десятки вариантов в сопоставимых условиях.
Как техника меняет результат
Еще одно направление Дня поля — связь сорта с технологией. В начале сезона на агрополигоне заложили опыты по норме высева и ширине междурядий на рапсе, сое и яровой пшенице. Посев провели сеялками Horsch ("Хорш"), а 28 июля аграриям показали результат. Технику представили компании АСМ-Алтай и "Хорш Русь".
Управляющий АО "Орбита" Павел Латарцев отметил, что на одной площадке соединили науку, технику и практику. По его словам, удобно осматривать делянки и одновременно видеть машины, с помощью которых заложены опыты.
«И очень важно, что там работали специалисты, которые дают не просто развернутый ответ, но еще при этом остаются на связи и всегда отвечают на поставленные вопросы», — рассказал он.
Результат посева зависит не только от потенциала сорта, но и от настройки сеялки, глубины заделки, расстояния между рядами, питания и защиты растений. Полевой опыт позволяет рассматривать эти элементы как единую систему.
Не набивать свои шишки
Главный агроном ООО "Бийский сахар" Виталий Верменичев назвал День поля значимым для региона. Несмотря на подготовку к уборочной кампании, он приехал, чтобы оценить сорта и сравнить разные способы посева сои и рапса.
«Мы смогли вживую увидеть громадное разнообразие сортов на делянках и отметить для себя наиболее перспективные», — сказал агроном.
По его мнению, такие площадки помогают хозяйствам использовать уже накопленный опыт, а не проверять каждое решение на собственных ошибках. Вместе с семенным материалом аграриям нужна технология: рекомендации по норме высева, питанию, защите и настройке техники под конкретную культуру.
После осмотра делянок участники продолжили разговор за деловым обедом, обменялись наблюдениями и договорились о дальнейшем сотрудничестве.
Как ранее сообщал amic.ru, в 2025 году хозяйство "Гея", которое работает под брендом "Культура семян", провело в селе Марушка Целинного района первый в истории "День сибирской сои". Тогда участникам показали 76 опытных участков и решения по сортам, питанию и защите растений. Форум собрал сотни гостей и более 40 производителей техники, удобрений и средств защиты.
Новый День поля продолжил этот подход, но расширил количество культур. Для аграриев ценность таких встреч заключается не в количестве экспонатов. Главное — возможность увидеть, как сорт, техника и технология работают вместе в местных условиях.
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