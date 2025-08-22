Колосок к колоску. Экскурсия в алтайский селекционный центр "Гея", который все хвалят

Известное селекционное хозяйство показало, как создает новые сорта и выращивает семена, давно заменившие импортные

Алтайский край известен на всю страну не только объемами производства сельскохозяйственной продукции, но и селекцией аграрных культур. И один из главных "законодателей аграрной моды", даже не региона, а всей Сибири, – элитное семеноводческое хозяйство "Гея" в Целинном районе. Здесь давно вышли за рамки просто производства семян, сейчас предприятие активно развивает испытательное направление – в "Гее" действует несколько полигонов, где выращивают сою, пшеницу, овес, чечевицу и другие зерновые и бобовые культуры с использованием разных средств питания и защиты. И дают аграриям уже готовые решения: какому сорту подходит какой тип агрохимии. Во время первого в истории края "Дня сибирской сои", который 12 августа провело это хозяйство, гостям показали все возможности предприятия. Участником масштабной экскурсии стал и корреспондент amic.ru.

Все начинается с сорта

Гостей "Дня сибирской сои" встречал руководитель "Геи" (сейчас предприятие работает под проектом "Культура семян"), известный фермер, заслуженный работник сельского хозяйства России Александр Кутилин. Он не просто много лет выращивает семена, Александр Филиппович – соавтор нескольких сортов сои. В том числе и вышедшей на рынок в 2020 году "Сибириады". Сегодня она и ее "сестра" – "Сибириада 20" – занимают большую часть алтайских соевых полей.

«Самые маржинальные культуры на сегодня – это соя, рапс, лен и подсолнечник. Поэтому спрос на их возделывание очень высок. Но если рапс и лен забирают из почвы много питательных веществ, что затрудняет их возделывание, то соя, наоборот, обогащает почву. Поэтому она очень хороший предшественник для последующих культур, например, для пшеницы», – отметил Александр Кутилин. Александр Кутилин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ставку на сою делает и кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией селекции зернобобовых культур Омского аграрного научного центра Акимбек Асанов (кстати, автор "Сибириады").

«Мы давно сотрудничаем с алтайским хозяйством "Гея" и лично Александром Филипповичем, а также с краевым Минсельхозом в развитии этого направления», – сказал он.

И добавил, что сибирские селекционеры уже достигли хороших результатов в плане скороспелости сои. Сейчас активная работа ведется над защитой от вредителей. Но самое перспективное направление для селекции – повышение содержания жира.

Не просто вырастить, а испытать

Экскурсия начинается с демонстрационных полигонов. У "Геи" их два: первый – агрополигон, он для сои, второй – сортоиспытательный, на нем почти 300 сортов злаков, масличных и бобовых культур. На площадке, посвященной сое, в этом сезоне заложено 76 опытных участков. Здесь тестируют сорта от 35 селекционных компаний, применяют различные схемы питания и защиты, оценивают урожайность и устойчивость растений.

«Все началось с сортового полигона, где мы завозили новые сорта и высевали метровые делянки. Одному фермеру и жизни не хватит, чтобы испытать все варианты, а мы значительно ускорили этот процесс за счет работы с большим количеством сортов. Агрополигон – уже новая ступень развития нашего предприятия. Мы не просто выращиваем, мы разрабатываем различные варианты защиты, питания, агротехнологии с разными сортами», – подчеркнул Александр Кутилин.

Основная цель работы полигонов – показать сельхозпроизводителям, какие сорта и технологии подходят для конкретных климатических условий, и дать возможность увидеть результат "в поле", а не на бумаге. Фермеры, которые планируют начать или расширить выращивание сои, пшеницы и других культур, могут приехать, ознакомиться с образцами и обсудить с агрономами нюансы возделывания культуры.

На полигонах работает команда агрономов, возглавляемая Андреем Прибытковым. У него в этот день не было отбоя от гостей "Дня сибирской сои". Он рассказывал, показывал и давал советы фермерам, агрономам и руководителям сельскохозяйственных предприятий. А показать было что: пшеница колосок к колоску, соя с мясистыми стручками, густорастущая гречиха. Как сказала одна гостья с Алтая двум другим, очевидно, из южной части России: для Сибири такая яровая пшеница как тут – это просто "шик-блеск".

Агрономы и специалисты "Геи" делятся результатами испытаний с другими сельхозпроизводителями не только в рамках таких агровыставок. Здесь каждый день помогают подбирать сорта, рассчитывать нормы высева и формировать технологические карты. И продолжают селекцию. Например, сейчас на испытании новые сорта сои "Аделина" и "Альта".

«Что касается сои, то я вообще советую засевать хотя бы два-три вида в год с разным вегетационным периодом. Это позволит растянуть уборку, которая проходит очень медленно», – советует Андрей Прибытков. И уже убегает показывать одному из гостей культуры, которые дают хороший объем зеленой массы для корма животных.

А мы едем дальше – на завод по переработке урожая в семена.

Правильная обработка и хранение

Новый завод, мощностью 10 тонн в час и более 5 тысяч тонн семян в год, запущен в 2022-м. Его Александр Кутилин показывает гостям лично.

Здесь семена сушат, очищают, обрабатывают защитными препаратами и хранят в подходящих условиях до посева. Такой цикл позволяет готовить материал высокого качества, который соответствует требованиям аграриев из разных регионов страны.

Семена, произведенные на заводе "Геи", покупают хозяйства от Крыма до Иркутской области. За счет работы агрополигонов и тесного контакта с аграриями удается предлагать материалы, адаптированные к разным климатическим условиям и задачам.

Развивать проекты помогает господдержка. В 2023 году хозяйство получило льготный инвестиционный кредит на 150 млн рублей под 3,5% годовых на приобретение техники: импортного комбайна, жатки для сои, опрыскивателей. Все это позволяет хозяйству расти, все больше и больше закрывая потребность аграриев в качественном отечественном семенном материале.

