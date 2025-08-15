Основа продовольственной безопасности. В Алтайском крае прошел первый "День сибирской сои"

Участие в нем приняли фермеры и агроснабженцы из Сибири и других регионов России

"День сибирской сои" в 2025 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

За последние десять лет площади под выращивание сои в Алтайском крае выросли в девять раз, объем сбора этой культуры – в 16 раз. Соя становится все более популярной у аграриев за счет высокой маржинальности и спроса, в том числе и масштабного китайского рынка. Но Алтай не просто выращивает сою, но и занимается ее селекцией. В 2025 году эти два фактора сложились в первую в истории и сразу дольно крупную и представительную аграрную выставку "День сибирской сои", которая прошла 12 августа в алтайском селе Марушка и собрала сотни участников – чиновников, фермеров и более 40 производителей удобрений и техники из Сибири и некоторых регионов России.

Новая традиция

Специализированный форум провели на масштабной демонстрационной площадке, развернутой в Целинном районе на базе хозяйства "Гея". Здесь расположено 76 опытных участков. Это один из крупнейших в Сибири элитных семеноводческих центров, работающих под брендом "Культура семян".

Участники "Дня сибирской сои" посетили демонстрационные поля, получили консультации специалистов, приняли участие в научно-практической конференции с российскими учеными и аграриями. Также для гостей организовали экскурсию на семенной завод ООО "Гея" и показ сортоиспытательного участка "Культура семян", где представлены образцы зерновых, зернобобовых и масличных культур различных селекций.

"День сибирской сои" в 2025 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мероприятие прошло при поддержке Министерства сельского хозяйства региона. Здесь рассчитывают на развитии этого направления. Готовность помочь в том, чтобы сделать выставку на постоянной основе, выразил и и.о. заместителя главы администрации Целинного района, начальник управления сельского хозяйства Евгений Агибалов.

«Замечательно, что именно в нашем районе проходит такое значимое для всего края мероприятие. Надеюсь, будем расширяться», – подчеркнул он.

Готовое решение

По словам главы хозяйства "Гея", заслуженного работника сельского хозяйства РФ Александра Кутилина, основная цель соевого агрополигона – показать сельхозпроизводителям лучшие сортовые решения, оптимальные технологии защиты и эффективные системы питания для получения максимальной экономической отдачи от выращивания сои. Этим направлением семеноводческий центр занимается уже много лет, а сам Александр Кутилин – соавтор нескольких сортов, его опыт работы превышает 20 лет.

«Одному фермеру и жизни не хватит, чтобы выбрать из всех сортов, а их около 300, всего питания и всех средств защиты наиболее продуктивное именно для его участка. Мы же демонстрируем все основные сорта сои в разных условиях выращивания. Любой аграрий может прийти и посмотреть, как растет популярная сегодня "Сибириада" или новая "Аделина" в реальных сибирских условиях. Мы предлагаем не просто семена, мы даем технологию», – подчеркнул Александр Кутилин.

Александр Кутилин на "Дне сибирской сои" в 2025 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Судя по все более активной работе с этой культурой, она давно пришлась по душе алтайским аграриям. За последнее десятилетие посевные площади сои в регионе увеличились в девять раз, а объемы производства – в 16 раз. В 2024 году в крае было собрано около 450 тысяч тонн бобов. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин. По оценке Минсельхоза, в ближайшие годы в крае будут засевать не менее 50 тысяч гектаров сои.

«Этому предшествует глобальная работа людей, увлеченных соей, технологией и своим делом. Сегодня Алтай уже опередил некоторые регионы, которые занимаются соей намного дольше. И мы четко понимаем, что подбор сорта и технологии – это гарантия нашей экономической и продовольственной безопасности. На рынке присутствует дефицит белка, и у нас есть возможности удовлетворить спрос. Регион уже вывозит 80% сои. Большой интерес сегодня у Китая», – подчеркнул Халин.

Работу полигона высоко оценил и губернатор Алтайского края, он побывал здесь в начале августа. По его словам, очень важно и ценно, что специалисты хозяйства рассказывают о культуре понятным языком. Для региона это очень перспективное направление.

«Популярность сои растет на глазах. Пока мы на шестом месте в стране, но есть все возможности, чтобы улучшить позиции», – отметил губернатор.

Акимбек Асанов (слева) и Николай Халин (справа) на "Дне сибирской сои" в 2025 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией селекции зернобобовых культур Омского аграрного научного центра Акимбек Асанов уверен, что у Алтая большие перспективы.

«Мы давно сотрудничаем с алтайским хозяйством "Гея" и лично Александром Филипповичем и с краевым Минсельхозом в развитии этого направления. Уверен, что в ближайшей перспективе регион войдет в тройку лидеров по объемам посевов сои», – заявил эксперт.

"День сибирской сои" в 2025 году / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Правильному сорту – правильная технология

Участие в выставке приняли и партнеры "Геи" – производители и поставщики техники для сева и уборки урожая, средств питания и защиты. Для каждого был оборудован стенд рядом с делянкой, где растет соя с использованием именно их удобрений или гербицидов. В этом есть важный элемент соревновательности. Ведь каждая компания буквально показывает свой товар лицом, а значит, все заинтересованы в том, чтобы сделать этот товар лучше.

Например, компания "ФосАгро" – один из крупнейших производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений имеет на полигоне несколько делянок. В том числе и со скороспелыми сортами, которые гости "Дня сои" особенно оценили, – в сентябре уже можно будет собирать урожай. Для этой бобовой культуры у "ФосАгро" есть отличные минеральные удобрения с азотом, фосфором, калием, серой, бором и цинком. Их использование дало прирост урожайности на 15%.

Фермеры такую "коллаборацию" сорта и средств защиты высоко оценили. Многие гости – уже клиенты "Геи". Так, именно в этом селекционном центре семена закупила крупная алтайская агрокомпания "Орбита". Предприятие работает в пяти районах Алтайского края (Тюменцевском, Мамонтовском, Ребрихинском, Кытмановском, Первомайском) на общей площади 80 тыс. га, выращивает яровую и озимую пшеницу, рапс, лен, подсолнечник. А с недавнего времени – и сою.

«В этом году посеяли порядка 1,2 тыс. гектаров в разных районах, на следующий год будем минимум где-то 3,5 тыс. га сеять. Мы рассчитываем на хороший урожай – от 20 центнеров с гектара. У нас есть свои агрономы, которые просчитывают всегда по каждой культуре. Но в случае с соей мы обратились к "Гее", нам подобрали оптимальные сорта и защиту. Такие полигоны помогают аграриям нивелировать риски», – рассказал amic.ru управляющий компанией "Орбита" Павел Латарцев.

О том, как именно здесь выращивают сою и другие культуры и какие есть новинки, расскажем в одном из следующих материалов.

