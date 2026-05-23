Подросток из Горно-Алтайска лишился сбережений, пытаясь прокачать игровой аккаунт

Школьник перевел мошенникам деньги четырьмя отдельными платежами

23 мая 2026, 22:39, ИА Амител

Ребенок за компьютером / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Горно-Алтайске 14-летний подросток стал жертвой интернет-мошенников, пытаясь купить виртуальный инвентарь для популярной онлайн-игры. В результате школьник перевел аферистам более 15 тысяч рублей со своих личных накоплений.

Как сообщили в МВД по Республике Алтай, в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ее сын нашел в интернете рекламу продажи игровых аксессуаров, которые якобы помогали успешнее проходить популярный подростковый шутер.

Предложение заинтересовало школьника. После перехода по ссылке он начал общаться с продавцом в одном из мессенджеров. Во время переписки неизвестный убедил подростка, что для покупки нужно внести несколько платежей. Каждый перевод злоумышленники объясняли разными причинами — оплатой комиссии, бронированием товара и гарантийным взносом.

В итоге подросток перевел мошенникам деньги четырьмя отдельными платежами. Общая сумма ущерба превысила 15 тысяч рублей. Сразу после получения денег лжепродавец удалил переписку и заблокировал школьника. Поняв, что стал жертвой обмана, подросток рассказал обо всем матери, а та обратилась в полицию.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.

В МВД по Республике Алтай отметили, что в последнее время мошенники все чаще выбирают своими жертвами детей и подростков, увлекающихся онлайн-играми.

Полицейские призвали родителей регулярно объяснять несовершеннолетним правила безопасного общения в интернете, а также предупреждать их о рисках переводов денег незнакомым людям в соцсетях и мессенджерах.