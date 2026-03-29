В России предложили включить самозапрет на компьютерные игры

В России с 1 сентября 2026 года начнет работать самозапрет в отношении азартных игр

29 марта 2026, 17:53, ИА Амител

29 марта первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев выступил с предложением включить компьютерные игры в механизм самозапретов в России. Парламентария цитирует ТАСС.

«Сегодня одной из серьезных проблем становятся компьютерные игры. Для многих это уже форма зависимости, с которой сложно справиться самостоятельно. Поэтому стоит рассмотреть возможность введения самозапрета и в этой сфере», — сказал он.

Депутат пояснил, что государство должно предоставлять людям инструменты для самозащиты в ситуациях, когда человек не в силах самостоятельно отказаться от разрушительных привычек.

В качестве примеров таких зависимостей он привел азартные игры, употребление алкоголя и другие пагубные пристрастия. По мнению Гусева, механизм самозапрета как раз и может стать эффективным решением для подобных случаев. Ранее в Госдуме предложили создать самозапрет на траты в видеоиграх.