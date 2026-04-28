Мошенники стали использовать мобильные игры для обмана россиян

Жительница Биробиджана увидела в игре рекламу легкого заработка, перешла по ссылке и лишилась более 4 млн рублей

28 апреля 2026, 14:02, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщило о новой схеме мошенников — они начали размещать рекламу в мобильных играх, чтобы обманывать граждан.

«Мобильные игры регулярно используются злоумышленниками как стартовая площадка для атаки. В зоне риска находятся не только дети, но и взрослые пользователи», — заявили в ведомстве.

Как рассказали в УБК, жительница Биробиджана во время игры на смартфоне наткнулась на всплывающее рекламное окно. Ей обещали легкий заработок в рамках государственной программы. Женщина ввела свои данные, и ей тут же позвонил "консультант".

Дальше жертве показали поддельную биржу и убедили внести деньги через банкомат. Позже ее уговорили привлечь средства родственниц и подруг для уплаты несуществующего налога. В итоге из-за одной игры женщина потеряла более 4 млн рублей.

Также на имя подруги были оформлены кредиты, а аккаунт самой потерпевшей на "Госуслугах" взломали.

«Подобные сценарии не ограничиваются темой выплат. В рекламе могут использоваться любые актуальные предлоги — заработок, инвестиции, услуги, компенсации, социальная поддержка», — отметили в киберполиции.

В МВД подчеркнули, что схема всегда одна: переход по ссылке, ввод личных данных, затем звонок от мошенников и вовлечение в финансовые операции.