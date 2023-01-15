Снег, метели и до -7. Какой будет погода в Барнауле и Алтайском крае 15 января

В регионе ожидается сильный ветер

15 января 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Днём в воскресенье, 15 января, в Алтайском крае температура воздуха составит -7...-12 градусов. На большей части территории при этом ожидаются метели с небольшим (местами умеренным) снегом. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Ветер в крае подует западный, 10-15 м/с, местами порывы 17-22 м/с, по югу местами до 25-27 м/с.

В Барнауле термометры покажут -9...-11 градусов. Как и в целом по региону, ожидается небольшой снег и метель. На дорогах местами гололедица и снежные заносы.

Ветер западный, 10-15 м/с, утром порывы до 20 м/с.