Глава Ленинского района Барнаула ушел в отставку

Глава Ленинского района Барнаула Александр Михалдыкин освобождён от занимаемой должности. Такое решение принял глава города Вячеслав Франк в связи с прекращением с Михалдыкиным трудовых отношений, пишет «Толк» со ссылкой на свои источники.

Официальных комментариев по поводу ухода главы Ленинского района пока нет. При этом на момент данной публикации на официальном сайте администрации Барнаула Александр Михалдыкин ещё числится руководителем районной администрации.

Александру Михалдыкину 44 года, он родился в Яровом. Окончил АлтГТУ по специальности «котло- и реакторостроение». В администрации Барнаула работает с 2001 года, Ленинского района — с 2008. В январе 2017 года стал главой района.