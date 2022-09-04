Песков: Москва по-прежнему готова к переговорам с Киевом

Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной. Об этом в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что предметом разговора Москвы с Киевом может быть то, как именно будут выполняться условия, которые Россия выдвигает украинской стороне. По словам Пескова, они остаются прежними.

В августе президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для переговоров с Россией. Для начала РФ должна покинуть «оккупированные» территории, считает глава государства.