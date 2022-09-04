Песков: Москва по-прежнему готова к переговорам с Киевом
Представитель Кремля рассказал, что может быть предметом для разговора
4 сентября 2022, 18:59, Никита Черников
Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной. Об этом в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что предметом разговора Москвы с Киевом может быть то, как именно будут выполняться условия, которые Россия выдвигает украинской стороне. По словам Пескова, они остаются прежними.
В августе президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для переговоров с Россией. Для начала РФ должна покинуть «оккупированные» территории, считает глава государства.
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