Результаты референдумов удивили президента Путина

Президент России Владимир Путин прокомментировал результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Мнением по этому поводу он поделился на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

«Меня результаты референдума, о которых сказали, откровенно говоря, самого несколько даже не только порадовали, но и удивили. Всё-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают ещё жить», — сказал Путин.

Он добавил, что результаты референдумов прозрачные и не подлежат никакому сомнению.

Напомним, что ранее Владимир Путин подписал пакет документов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России.