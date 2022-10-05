Результаты референдумов удивили президента Путина
Он отметил, что люди на этих территориях продолжают жить в тяжёлых условиях
Президент России Владимир Путин прокомментировал результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Мнением по этому поводу он поделился на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
«Меня результаты референдума, о которых сказали, откровенно говоря, самого несколько даже не только порадовали, но и удивили. Всё-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают ещё жить», — сказал Путин.
Он добавил, что результаты референдумов прозрачные и не подлежат никакому сомнению.
Напомним, что ранее Владимир Путин подписал пакет документов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России.