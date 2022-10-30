В Кремле заявили, что с Украиной невозможно договариваться

С Киевом невозможно о чём-то говорить, так как все договорённости по указке извне могут быть моментально отменены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, решающий голос по текущей ситуации на Украине — за Вашингтоном.

«В Киеве есть президент, законный президент Украины господин Зеленский, но достигать с ним каких-то договорённостей, основываясь на опыте мартовском, можно, но эти договорённости ничего не стоят, потому что по указке извне они могут быть отменены моментально», — сказал представитель Кремля в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (цитата по РИА Новости).

По мнению Пескова, для урегулирования вопроса «как минимум нужно разговаривать с кем-то, плюс с их вдохновителем, руководителем и так далее».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин по-прежнему не отказывается от переговоров по Украине. Как отметил министр, Россия всегда готова выслушать от своих западных партнёров предложения по снижению напряжённости.