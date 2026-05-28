Помидоры за неделю подешевели на 3,6%
В среднем цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,1%
28 мая 2026, 07:00, ИА Амител
Инфляция в России с 19 по 25 мая составила 0,07% после дефляции в 0,02% неделей ранее. С начала года цены выросли на 3,22%. Годовая инфляция на 25 мая достигла 5,33%. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Росстата и Минэкономики.
«Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,1%. Помидоры подешевели на 3,6%. Лук репчатый подорожал на 2,1%, свекла — на 1,6%, белокочанная капуста и морковь — на 1,3%, картофель — на 0,8%, огурцы — на 0,2%, яблоки — на 0,1%», — пишет издание.
Цены на яйца снизились на 2,2%, сливочное масло — на 0,4%, свинина — на 0,3%. Спички подорожали на 0,8%, смартфоны — на 0,5%.
По оценкам Минэкономики, инфляция по итогам 2026 года составит 5,2%. В следующем году ожидается замедление до 4%.
07:42:27 28-05-2026
Помидоры подешевели на 3,6% --- так они по вкусу на пластмассу похожи
08:19:47 28-05-2026
"Лук репчатый подорожал на 2,1%, свекла — на 1,6%, белокочанная капуста и морковь — на 1,3%, картофель — на 0,8%, огурцы — на 0,2%, яблоки — на 0,1%», — пишет издание"-------------------- Стоит в это свистопляске копаться, когда жить становится трудней и трудней?
08:29:09 28-05-2026
Гость (08:19:47 28-05-2026) "Лук репчатый подорожал на 2,1%, свекла — на 1,6%, белокочан... зато на пенсию на 5 лет позже.
не в тему?
зато верно.
09:46:48 28-05-2026
дед ворчун. (08:29:09 28-05-2026) зато на пенсию на 5 лет позже.не в тему?зато верно. ... дожить надо сначала.
12:42:00 28-05-2026
дед ворчун. (08:29:09 28-05-2026) зато на пенсию на 5 лет позже.не в тему?зато верно. ... Пенсия, это как лотерея не все смогут дожить. Мои одноклассник и сокурсники еще по закону СССР не многие дожил до пенсии.
13:51:59 28-05-2026
Гость (12:42:00 28-05-2026) Пенсия, это как лотерея не все смогут дожить. Мои одноклассн... ,, каждый третий билет выигрывает.. "