Годовая инфляция в Алтайском крае продолжила расти и в апреле составила 5,58%
При этом продовольственная инфляция в крае снизилась
25 мая 2026, 19:32, ИА Амител
Годовая инфляция в Алтайском крае в апреле достигла 5,58%. Это на 0,1% выше показателя предыдущего месяца, следует из данных регионального отделения Банка России.
При этом продовольственная инфляция в крае снизилась до 3,09% против 3,65% месяцем ранее. Несмотря на это, ряд товаров продолжил заметно дорожать.
Так, в годовом выражении мясо выросло в цене на 3,48%, рыба — на 5,24%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 7%, алкогольные напитки — на 14,21%. Стоимость яиц увеличилась на 10,29%.
Одновременно часть продуктов подешевела. Снижение цен зафиксировали на масла и жиры — на 7,08%, молоко и молочную продукцию — на 2,46%, сахар — на 7,25%, овощи — на 5,80%, а также макаронные изделия и крупы — на 5,91%.
07:59:13 26-05-2026
все растет
11:00:35 26-05-2026
Снижение на масло, жир, сахар, прямой путь в сахарный диабет.