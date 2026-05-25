Годовая инфляция в Алтайском крае продолжила расти и в апреле составила 5,58%

При этом продовольственная инфляция в крае снизилась

25 мая 2026, 19:32, ИА Амител

Инфляция снижается из-за продуктов питания / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Годовая инфляция в Алтайском крае в апреле достигла 5,58%. Это на 0,1% выше показателя предыдущего месяца, следует из данных регионального отделения Банка России.

При этом продовольственная инфляция в крае снизилась до 3,09% против 3,65% месяцем ранее. Несмотря на это, ряд товаров продолжил заметно дорожать.

Так, в годовом выражении мясо выросло в цене на 3,48%, рыба — на 5,24%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 7%, алкогольные напитки — на 14,21%. Стоимость яиц увеличилась на 10,29%.

Одновременно часть продуктов подешевела. Снижение цен зафиксировали на масла и жиры — на 7,08%, молоко и молочную продукцию — на 2,46%, сахар — на 7,25%, овощи — на 5,80%, а также макаронные изделия и крупы — на 5,91%.