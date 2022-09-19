Альфа-Банк вновь снизил ставки по всем потребительским кредитам

Альфа-Банк снова улучшил ставки по потребительским кредитам вслед за изменением ключевой ставки ЦБ РФ. Минимальная ставка по кредиту наличными и рефинансированию составила 4,5%. Сумма кредита: до 7,5 млн рублей.

Также клиенты могут взять кредит под залог недвижимости по сниженной ставке от 4% на сумму до 15 млн рублей. Оставить заявку на кредит наличными или под залог недвижимости можно онлайн. Подробные условия, влияющие на стоимость кредита, узнавайте на сайте или в отделениях банка.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. Клиентская база составляет более 1 млн корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 510 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнёрских банкоматов.

По итогам 2021 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 75,9 млрд долларов, совокупный кредитный портфель — 52,0 млрд долларов, акционерный капитал — 10,6 млрд долларов. Чистая прибыль — 1,6 млрд долларов.

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