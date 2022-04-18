Четырёхмесячная девочка умерла от ковида в Новосибирской области

В Новосибирской области умерла четырёхмесячная девочка с подтверждённым коронавирусом, сообщает оперштаб региона.

«Скончались десять пациентов: мужчины в возрасте 81, 85 лет, девочка в возрасте четырёх месяцев и женщины в возрасте 60, 69, 72, 78, 85, 86, 88 лет», — говорится в сообщении.

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Всего в регионе умерло 5557 человек с ковидом — это почти в два раза меньше, чем в Алтайском крае, где, по данным на 18 апреля, зарегистрировали 10 148 летальных исходов.

Подтвердили за сутки в Новосибирской области 152 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 254 694, выписаны 247 222 пациента.