Экс-замглавы Первомайского района осудили за взятку

Бывшего первого замглавы администрации Первомайского района Алтайского края Дмитрия Шипунова признали виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Взятку в размере 400 тысяч рублей чиновник получил в 2020-2021 годах от директора одной из фирм.

«Деньги предназначались за принятие юридически значимых решений о выборе предприятия в качестве поставщика оборудования теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения для нужд котельных МУП „Первомайские коммунальные системы“ и о заключении именно с этим ООО муниципальных контрактов на их поставку», — говорится в сообщении.

Во время предварительного следствия Шипунов свою вину признал.

Суд назначил ему пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также оштрафовал его на 2 млн рублей. Кроме того, обвиняемому на три года запретили занимать должности в органах местного самоуправления.

Ранее в Барнауле суд признал виновным бывшего гендиректора предприятия «Металлпластизделие» в коммерческом подкупе в размере 5 млн рублей.