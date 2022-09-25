Мошенники выдают себя за работников МЧС и обманывают жителей и бизнесменов российских регионов

В регионах активизировались мошенники, выдающие себя за сотрудников Государственного пожарного надзора, которые обманывают бизнесменов и простых граждан, сообщается на сайте МЧС России.

Злоумышленники были замечены в Башкирии, Омской, Костромской, Тульской и Тамбовской областях, а также в Республике Коми. Они предлагали предпринимателям за деньги избежать проверок в области пожарной безопасности. И в итоге их жертвами стали десятки организаций.

«Не обходят стороной злоумышленники и простых граждан. Аферисты продают огнетушители и пожарные извещатели в разы превышающие цену в магазине. При отказе купить оборудование угрожают последующими проверками и штрафами... Обычно незнакомцы начинают проверять всё и сразу, например, электропроводку и газовое оборудование. Потом уговаривают приобрести у них необходимые приборы», — подчеркнули в МЧС.

В ведомстве рассказали, как отличить сотрудника МЧС от злоумышленника. Во-первых, о проверке собственнику по закону сообщают заранее, а в уведомлении указывают её сроки и проверяющее лицо. Во-вторых, министерство чрезвычайных ситуаций не оказывает платных услуг, его сотрудники ничего не продают и не штрафуют за отсутствие датчиков и огнетушителей в домах. И в-третьих, сотрудники МЧС всегда находятся в форменной одежде и предъявляют служебное удостоверение.

«Если вы столкнулись с мошенниками, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы по телефону 02 или 102. Для получения консультаций по вопросам пожарной безопасности необходимо обращаться в региональные управления МЧС России», — отметили в ведомстве.

Ранее мошенники придумали новый способ обмана россиян на фоне частичной мобилизации.