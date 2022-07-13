На Алтае неадекватный подросток ударил полицейского, отобравшего у него нож

В Рубцовске подростка задержали после нападения на правоохранителя, сообщает «Инцидент Рубцовск».

Конфликт произошел на улице Комсомольской возле кафе «Шашлычный рай».

«Между неадекватным подростком (возможно, был под воздействием чего-либо) и сотрудником ДПС возник конфликт после того, как страж порядка изъял у него нож», — отметили в паблике со ссылкой на очевидцев.

На кадрах видно, как молодой человек нанес полицейскому удар локтем в область шеи.

Как пояснили в региональном МВД, инцидент произошел 3 июля.

«Во время работы на маршруте патрулирования в районе дома №73 по улице Комсомольской молодой человек толкнул в спину и грубо оскорбил сотрудника ДПС. От нарушителя исходил сильный запах алкоголя, он вел себя агрессивно, пытался ударить сотрудника и угрожал ножом», — отметили в ведомстве.

Задержанный — подросток 2006 года рождения. Выяснилось, что до конфликта с полицейским он поругался с водителем грузовика и разбил стекло в машине.

Материалы проверки направили в краевой СК «для принятия решения в соответствии с действующим законодательством».