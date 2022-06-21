Руководителя алтайского предприятия осудят за сокрытие 53 млн рублей налогов

В Алтайском крае директор одного из предприятий предстанет перед судом за неуплату налогов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Женщина обвиняется в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере»).

«По версии следствия, в период с сентября 2020 г. по август 2021 г. обвиняемая, зная о наличии у организации задолженности по уплате налогов, перечислила контрагентам денежные средства в счёт погашения имевшейся перед юридическим лицом кредиторской задолженности, минуя расчётный счёт организации», — сказано в сообщении.

В результате действий директора предприятия от налогообложения оказалось сокрыто 53 млн рублей.

Уголовное дело в отношении руководителя компании передано в суд.