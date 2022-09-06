Жесткое ДТП с переворотом произошло в алтайском селе

Жёсткое ДТП произошло в посёлке Тальменка в Алтайском крае. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», водитель за рулём легкового автомобиля врезался в металлическое ограждение, после чего машина перевернулась на бок.

Достоверной информации о пострадавших в ДТП пока нет, однако, судя по кадрам с места происшествия, они могут быть. Подробности инцидента выясняются.

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Происшествия Проехал на красный: три человека пострадали в массовом ДТП на Павловском тракте в Барнауле

Напомним, что массовое ДТП сегодня произошло на пересечении Павловского тракта и улицы Фурманова, из-за которого в Барнауле собрались огромные пробки.

По предварительной информации, аварию спровоцировал 22-летний водитель BMW 745, который проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с четырьмя машинами, после чего его автомобиль перевернулся. Пострадали три человека.