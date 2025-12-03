Россиянка по "схеме Долиной" пытается отнять машину у бойца СВО, уехавшего на фронт

Женщина вместе со своим юристом уверена, что суд позволит ей вернуть автомобиль

03 декабря 2025

Жительница Самарской области пытается вернуть автомобиль по "схеме Долиной", требуя отменить сделку и изъять машину у бойца СВО, который сейчас находится на фронте. Об этом сообщает "База".

По данным издания, 57-летняя Елена в прошлом году продала свой Kia Soul за 850 тысяч рублей. Спустя несколько месяцев она обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной. Женщина утверждает, что якобы стала жертвой мошенников, которые настолько сильно воздействовали на нее, что она передала покупателям и автомобиль, и комплект запасных колес. Елена представила медицинские документы, в которых указано, что в момент продажи она не осознавала свои действия.

Однако автомобиль уже сменил нескольких владельцев. Последним хозяином стал местный житель Владислав, который уехал на службу в зону СВО. Пока он находится на фронте, Елена добивается того, чтобы самарский суд рассмотрел ее иск без участия нынешнего владельца. Сам Владислав направляет письма из зоны боевых действий, прося дождаться его возвращения, такую же позицию занимает и его адвокат.

Несмотря на это, Елена вместе со своим юристом уверена, что суд позволит ей вернуть и автомобиль, и даже комплект колес, которые она передала при продаже.

Ранее сообщалось, что схема с "пожилыми продавцами под влиянием мошенников" добралась и до авторынка. В разных регионах у россиян изымают подержанные машины, купленные у обманутых пенсионерок.