Россиянка по "схеме Долиной" пытается отнять машину у бойца СВО, уехавшего на фронт
Женщина вместе со своим юристом уверена, что суд позволит ей вернуть автомобиль
03 декабря 2025, 21:00, ИА Амител
Жительница Самарской области пытается вернуть автомобиль по "схеме Долиной", требуя отменить сделку и изъять машину у бойца СВО, который сейчас находится на фронте. Об этом сообщает "База".
По данным издания, 57-летняя Елена в прошлом году продала свой Kia Soul за 850 тысяч рублей. Спустя несколько месяцев она обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной. Женщина утверждает, что якобы стала жертвой мошенников, которые настолько сильно воздействовали на нее, что она передала покупателям и автомобиль, и комплект запасных колес. Елена представила медицинские документы, в которых указано, что в момент продажи она не осознавала свои действия.
Однако автомобиль уже сменил нескольких владельцев. Последним хозяином стал местный житель Владислав, который уехал на службу в зону СВО. Пока он находится на фронте, Елена добивается того, чтобы самарский суд рассмотрел ее иск без участия нынешнего владельца. Сам Владислав направляет письма из зоны боевых действий, прося дождаться его возвращения, такую же позицию занимает и его адвокат.
Несмотря на это, Елена вместе со своим юристом уверена, что суд позволит ей вернуть и автомобиль, и даже комплект колес, которые она передала при продаже.
Ранее сообщалось, что схема с "пожилыми продавцами под влиянием мошенников" добралась и до авторынка. В разных регионах у россиян изымают подержанные машины, купленные у обманутых пенсионерок.
21:12:05 03-12-2025
Бывает
21:24:12 03-12-2025
скоро будут от магазинов требовать вернуть им деньги за купленные продукты !!!
Вернуть продукты ?
Нет.
Мошенники сказали накормить всех бедных в районе....
21:48:05 03-12-2025
Елена представила медицинские документы, в которых указано, что в момент продажи она не осознавала свои действия...Кому? Покупателю или сейчас что больная? И как доказать, что именно в момент продажи? Т.Е. покупая машину я должен звонить в медорганы и узнавать, что не больная? Каждую минуту или час или????
22:13:26 03-12-2025
гость (21:48:05 03-12-2025) это как с "пост сдал. пост принял"
а вот между этими фразами пост был без охраны ...
22:28:20 03-12-2025
Шинник (22:13:26 03-12-2025) это как с "пост сдал. пост принял"а вот между этими фраз... А вы служили? "Пост сдал" и "Пост принял" озвучивали только при разводящем. Так что пост без наблюдения не оставался...
22:47:58 03-12-2025
Гость (22:28:20 03-12-2025) это ответ на "Каждую минуту или каждый час ?"
В связи с этим и вспомнилась ""пост сдал. пост принял"
Абсурдность в том, что между этими двумя устными заявлениями, которые длятся секунды, пост юридически/формально "ничей". Первый уже доложил о сдаче, а второй ещё не доложил о приёме. С точки зрения строгого устава, охрана объекта в эти секунды не обеспечена.
В обучении для объяснения важности чёткости, непрерывности и ответственности. Идеальная смена поста должна быть мгновенной, без "юридической дыры".
В критике бюрократических систем, где формальное соблюдение правил важнее здравого смысла и реального положения дел. По факту часовой никуда не уходил, новый уже встал рядом, объект под охраной, но формально есть брешь.
22:58:49 03-12-2025
Шинник (22:47:58 03-12-2025) Первый уже доложил о сдаче, а второй ещё не доложил о приёме. А контролировал этот процесс РАЗВОДЯЩИЙ (ну типа промежуточное звено:) ))!! Так что пост был всегда под наблюдением)). Так что хватит бюрократии. Надо отдыхать идти.
Спокойной ночи.
22:41:13 03-12-2025
Не осознавала? Значит не может управлять авто по состоянию здоровья и должна быть лишена ВУ навсегда...
01:19:40 04-12-2025
Была команда: "рядовой...-Принять пост под временную охрану!" или "ряд...N. Наблюдать за постом...".
09:16:37 04-12-2025
Гога (01:19:40 04-12-2025) Была команда: "рядовой...-Принять пост под временную охрану!... Точно так, разводящий никогда не приходил на пост один, ну или только с тем караульным, который должен был заступать на пост. Обязательно был ещё один караульный, который временно охранял пост при смене часового. Смена могла занимать некоторое время - осмотр периметра поста, замков, печатей и т.д. Короче юридически пост всегда кто-то охранял.
06:03:57 04-12-2025
Что то не слышно о делах против банков. ""Взял кредит в банке под воздействием мошенников, платить не буду, кредит отмените" Или у нас в судах против банков бояться принимать решения?
08:42:00 04-12-2025
ВВП (06:03:57 04-12-2025) Что то не слышно о делах против банков. ""Взял кредит в банк... А ведь реальная схема
06:39:01 04-12-2025
Если она была не в себе, как она водить то машину будет? В любой момент может сказать, что не в себе
06:43:56 04-12-2025
Они сами не поняли, что открыли ящик Пандоры своим реверансом перед Долиной. Это угроза всем сделкам в стране. Ситуация просто абсурдная. Из-за одной старой жабы столько головняка всей стране. Долина обязана вернуть деньги добросовестному покупателю.
08:21:44 04-12-2025
Прошу вернуть мне 50 косарей, который были мной потрачены в баре на бухло, поскольку я пил под влиянием мошенников и не осознавал что делал.
08:39:50 04-12-2025
Долина, вроде, деньги, полученные от покупки квартиры, мошенникам отдала. А эта женщина тоже? Или она и при деньгах и при машине останется???
09:57:50 04-12-2025
Гость (08:39:50 04-12-2025) Долина, вроде, деньги, полученные от покупки квартиры, мошен... Это ее проблемы куда она дела,а если продавец хочет вернуть свой товар он обязан вернуть деньги(и желательно еще оплатить неустойку за не состоявшуюся сделку) и пока этот принцип не вернут в работоспособное состояние этот дурдом будет продолжаться
11:44:03 04-12-2025
гость (09:57:50 04-12-2025) Это ее проблемы куда она дела,а если продавец хочет вернуть ... Да я согласна полностью, что деньги необходимо вернуть покупателю.
Просто про женщину из статьи непонятно. У меня складывается впечатление, что здесь и мошенников не было. Она и деньги получила и авто хочет вернуть, здесь уже вообще какое-то незаконное обогащение.
10:56:09 04-12-2025
не отобрать, а вернуть в родную гавань