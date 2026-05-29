Сколько работать и отдыхать будут россияне в июне?

Первый месяц лета обрадует одним праздником

29 мая 2026, 13:55, ИА Амител

День России в Барнауле / Фото: amic.ru

Россиян ждут трехдневные праздничные выходные в июне, пишет consultant.ru. Причем такой длительный отдых станет последним в этом году.

В начале лета страна отметит День России — 12 июня. В этом году праздник выпадет на пятницу. Затем последуют суббота и воскресенье.

А четверг, 11 июня, станет сокращенным рабочим днем.

«Всего в июне будет 20 полных рабочих, один сокращенный и девять выходных дней», — следует из производственного календаря.

Ранее эксперт назвала самые бюджетные страны для отдыха россиян. При продуманном выборе транспорта и жилья недорогой отпуск доступен на множестве популярных туристических направлений.