Сколько работать и отдыхать будут россияне в июне?
Первый месяц лета обрадует одним праздником
29 мая 2026, 13:55, ИА Амител
День России в Барнауле / Фото: amic.ru
Россиян ждут трехдневные праздничные выходные в июне, пишет consultant.ru. Причем такой длительный отдых станет последним в этом году.
В начале лета страна отметит День России — 12 июня. В этом году праздник выпадет на пятницу. Затем последуют суббота и воскресенье.
А четверг, 11 июня, станет сокращенным рабочим днем.
«Всего в июне будет 20 полных рабочих, один сокращенный и девять выходных дней», — следует из производственного календаря.
Ранее эксперт назвала самые бюджетные страны для отдыха россиян. При продуманном выборе транспорта и жилья недорогой отпуск доступен на множестве популярных туристических направлений.
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