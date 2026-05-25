Июньские выходные станут последними трехдневными праздниками в 2026 году

До этого россияне отдыхали в мае — с 1-го по 3-е и с 9-го по 11-е число

25 мая 2026, 08:41, ИА Амител

День России. Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил РИА Новости, что трехдневные нерабочие праздничные дни в честь Дня России (с 12 по 14 июня) будут последними длинными выходными в 2026 году.

«Россиян в июне ждут заключительные в 2026 году трехдневные выходные (с 12 по 14 июня)», — сказал Балынин.

Напомним, ранее в этом году россияне отдыхали три дня подряд с 1 по 3 мая (День Весны и Труда), а также с 9 по 11 мая (День Победы).