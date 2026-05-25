Июньские выходные станут последними трехдневными праздниками в 2026 году
До этого россияне отдыхали в мае — с 1-го по 3-е и с 9-го по 11-е число
25 мая 2026, 08:41, ИА Амител
День России. Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил РИА Новости, что трехдневные нерабочие праздничные дни в честь Дня России (с 12 по 14 июня) будут последними длинными выходными в 2026 году.
«Россиян в июне ждут заключительные в 2026 году трехдневные выходные (с 12 по 14 июня)», — сказал Балынин.
Напомним, ранее в этом году россияне отдыхали три дня подряд с 1 по 3 мая (День Весны и Труда), а также с 9 по 11 мая (День Победы).
09:46:08 25-05-2026
В РИА "Новости" самостоятельно в календарь не в состоянии заглянуть? Для этого решили привлечь целого кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при правительстве РФ?
09:58:44 25-05-2026
На этой неделе закончится май. Не благодарите. Ваш Капитан Очевидность.
11:11:52 25-05-2026
А в день Минина и Пожарского, мы, что отдыхать не будем?
11:21:58 25-05-2026
Гость (11:11:52 25-05-2026) А в день Минина и Пожарского, мы, что отдыхать не будем? ... Будем. Но этот день приходится на среду. Вот один день в среду и отдохнем. В статье же речь про три дня подряд.