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Сотрудница банка в Барнауле спасла пенсионерку от передачи денег мошенникам

Девушка вовремя заметила взволнованную клиентку и оказала ей помощь

23 марта 2023, 10:29, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф
Фото: 22.мвд.рф

В Барнауле сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников. Об этом рассказали в региональном МВД.

Злоумышленник позвонил 73-летней местной жительнице, представился представителем кредитной организации, спросил, сколько денег на её счету, а затем заявил, что их пытаются снять.

Горожанка приехала в отделение банка, чтобы снять все свои деньги. Взволнованную пенсионерку заметила сотрудница, которая успокоила её и рассказала, что звонили не представители банка, а мошенники.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Комментарии 8

  • Это явно не из Сбера. Или не с С-Западной 54. Попросила помочь с карточкой разобраться, мне ответили, что консультации не дают. Теперь я в Сбере деньги не храню, перевела в другой.
    23 марта, Гость   Ответить
  • консультации не дают --- О! Может на С-Западной 54 частное отделение Сбера
    23 марта, Гость   Ответить
  • Сбермаркет заблокировал карту за покупку в 900 рублей - им показалось подозрительным, НО бабулька перекидывает 5-10 миллионов НОРМ))))))
    23 марта, Гость   Ответить
  • Сейчас самый не выгодный банк - это сбер.
    23 марта, Гость   Ответить
  • заблокировал карту за покупку в 900 рублей --- правильно заблокировал, это подозрительно мало для нормальной покупки
    23 марта, Гость   Ответить
  • А еще сегодня в тату салоне набили очередную наколку клиенту. Скорая помощь выехала по вызову, а пожарные тушили дом. Учительница русского языка сегодня провела урок русского языка. В кассе кинотеатра мир продали билет в кино. Люди Вы чего? Это ее работа. Это работа всех банковских служащих защищать вклады владельцев и банковскую репутацию. У меня на первом этаже магазин Мария-Ра. Там стоит банкомат Сбера. За последние три года, я 5 человек отговорил возле банкомата не совершать переводы. Про меня что-то не написали про безработного. Видать сотрудница банка решила прославится.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Про меня что-то не написали про безработного - ничегострашного не завидуйте будет и вам грамота
    23 марта, Гость   Ответить
  • "я 5 человек отговорил возле банкомата не совершать переводы" - т.е. убедил перевести?)))
    23 марта, Гость   Ответить
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