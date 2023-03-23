Сотрудница банка в Барнауле спасла пенсионерку от передачи денег мошенникам

Девушка вовремя заметила взволнованную клиентку и оказала ей помощь

23 марта 2023, 10:29, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

В Барнауле сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников. Об этом рассказали в региональном МВД.

Злоумышленник позвонил 73-летней местной жительнице, представился представителем кредитной организации, спросил, сколько денег на её счету, а затем заявил, что их пытаются снять.

Горожанка приехала в отделение банка, чтобы снять все свои деньги. Взволнованную пенсионерку заметила сотрудница, которая успокоила её и рассказала, что звонили не представители банка, а мошенники.

По данному факту возбудили уголовное дело.