Алтайская спортсменка получила белорусский паспорт
Девушка уже много лет живёт за пределами родины
Уроженка Барнаула и гимнастка Анастасия Салос получила белорусское гражданство. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной Белоруссии по художественной гимнастике Ирина Лепарская.
Также местный паспорт вручили её 19-летней коллеге Анне Каменщиковой, которая также родом из России.
20-летняя Салос родилась в столице Алтайского края, где начала заниматься художественной гимнастикой в четыре года. В 2014-м спортсменка переехала в Белоруссию и позднее стала выступать за её сборную. За свою карьеру Салос выиграла три бронзовые медали чемпионатов мира, а также две серебряные и три бронзовые награды европейских первенств.
Как отмечает агентство, в конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о выдаче белорусских паспортов 355 людям из 26 стран. Среди них оказались пять спортсменов из РФ, которые уже показали своё мастерство на белорусских спортивных аренах.
«Спорт Экспресс» пишет, что получить паспорт гражданина Белоруссии на общих условиях достаточно сложно. Для этого необходимо знать и уважать конституцию страны, владеть белорусским языком, иметь постоянный доход, отказаться от прежнего гражданства, быть совершеннолетним и прожить здесь как минимум семь лет. Тем, у кого в республике есть близкие родственники, будет проще. Впрочем, для проживания и работы в РБ россиянам не нужна виза — достаточно оформить только постоянную прописку, чем и пользуются многие спортсмены.
Ранее легкоатлет Сергей Шубенков объяснил, почему живёт в Барнауле и не переезжает в Москву. По его словам, денег после релокации у него не прибавится, а тренироваться станет сложнее, так как до манежей в столице нужно ещё добраться. «И потом, всеми своими успехами я обязан своему тренеру Сергею Клевцову, а он пока здесь, в Барнауле», — пояснил спортсмен.