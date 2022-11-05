Алтайская спортсменка получила белорусский паспорт

Уроженка Барнаула и гимнастка Анастасия Салос получила белорусское гражданство. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной Белоруссии по художественной гимнастике Ирина Лепарская.

Также местный паспорт вручили её 19-летней коллеге Анне Каменщиковой, которая также родом из России.

20-летняя Салос родилась в столице Алтайского края, где начала заниматься художественной гимнастикой в четыре года. В 2014-м спортсменка переехала в Белоруссию и позднее стала выступать за её сборную. За свою карьеру Салос выиграла три бронзовые медали чемпионатов мира, а также две серебряные и три бронзовые награды европейских первенств.

Как отмечает агентство, в конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о выдаче белорусских паспортов 355 людям из 26 стран. Среди них оказались пять спортсменов из РФ, которые уже показали своё мастерство на белорусских спортивных аренах.

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«Спорт Экспресс» пишет, что получить паспорт гражданина Белоруссии на общих условиях достаточно сложно. Для этого необходимо знать и уважать конституцию страны, владеть белорусским языком, иметь постоянный доход, отказаться от прежнего гражданства, быть совершеннолетним и прожить здесь как минимум семь лет. Тем, у кого в республике есть близкие родственники, будет проще. Впрочем, для проживания и работы в РБ россиянам не нужна виза — достаточно оформить только постоянную прописку, чем и пользуются многие спортсмены.

Ранее легкоатлет Сергей Шубенков объяснил, почему живёт в Барнауле и не переезжает в Москву. По его словам, денег после релокации у него не прибавится, а тренироваться станет сложнее, так как до манежей в столице нужно ещё добраться. «И потом, всеми своими успехами я обязан своему тренеру Сергею Клевцову, а он пока здесь, в Барнауле», — пояснил спортсмен.