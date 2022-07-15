Умер бывший тренер сборной России Георгий Ярцев

Умер бывший главный тренер сборной России по футболу и московского «Спартака» Георгий Ярцев. Ему было 74 года.

По данным источника РЕН ТВ, 15 июля Ярцев потерял сознание у себя дома. Родственник вызвал скорую, прибывшие медики констатировали смерть.

В молодости Ярцев играл за московский «Спартак», а с 1982-го был тренером. В 1996 году привел «Спартак» к победе в чемпионате России. С августа 2003 года по апрель 2005-го возглавлял сборную Россию. Последним местом работы Ярцева стал ФК «Тамбов», где до февраля 2021 года он был вице-президентом.

Напомним, 15 июля также стало известно о смерти бывшего нападающего «Спартака» Александра Козлова. Спортсмену было 29 лет.