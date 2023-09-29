Средний размер пенсии в 2024 году может составить более 23 тысяч рублей
Она вырастет на 7,5%
29 сентября 2023, 23:39, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Средний размер пенсии после индексации на 7,5% для неработающих пенсионеров в 2024 году может составить 23 405 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда России.
"В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1 628 рублей и составит 23 405 рублей", – говорится в сообщении.Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении МРОТ с 2024 года в размере 19 242 рублей. В документе уточняется, что рост суммы МРОТ составит 18,5%. Соотношение с медианной заработной платой за предыдущий год вырастет до 47,7%.
00:25:22 30-09-2023
Ну теперь-то Правительству РФ и Центробанку РФ остаётся только вводить контрсанкцию, ввиде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу или пятая колона не согласна?
09:14:39 30-09-2023
Опять средний!!!!Когда уже начнут по процентам считать?Например:до 15000-столько %,до 20000-Столько%,до 30000 и выше-Столько%.Честнее будет в конце то концов!
09:23:14 30-09-2023
На 10,5% слабо? Дума решает можно/не можно. Раз в год сыплят крохи,а по сути капеечку и скопишь до след. месяца. Не позортесь самолюбивые правители нашей богатейшей страны.
16:03:18 30-09-2023
И на такую пенсию,как обещал министр финансов РФ с зарплатой более 1 млн руб\мес, можно съездить отдохнуть за рубеж? Наверно, посмеялся над наивными пенсионерами, бывшими тогда в большинстве советскими людьми. НО и вряд ли даже мы, бывшие советские люди, но в душе оставшиеся ими, поверили этому господину.