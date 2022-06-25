Греция приостановила прием заявлений на визы у россиян
Консульства приостановили рассмотрение заявлений «по техническим причинам»
25 июня 2022, 16:59
Греция на неопределённый срок перестала принимать документы на визы у россиян, сообщили в греческом визовом центре.
Уточняется, что консульства страны в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостановили рассмотрение заявлений «по техническим причинам». Заявители, имеющие запись в визовые центры, начиная с 27 июня могут перенести свою запись на более поздний период.
«Все визовые центры будут открыты для консультаций, обработки и выдачи паспортов, которые были поданы в период до 24 июня включительно», — говорится в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что в России фиксируют дефицит путёвок в Турцию.
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