У китайского кроссовера прямо на ходу отвалился двигатель

Болты не выдержали вибрации и двигатель просто рухнул под днище авто

28 ноября 2025, 16:35, ИА Амител

Ремонт, авто, ремонт авто /Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Прямо на ходу у китайского кроссовера двигатель оторвался от кузова из-за сильной тряски – крепления не выдержали, и он просто провалился под дно машины.

Как сообщает "База", петербуржец – хозяин машины 2023 года выпуска стоимостью 1,7 миллиона рублей – столкнулся с неожиданной проблемой: мотор его автомобиля буквально отвалился. Пробег машины составлял всего 60 тысяч километров. Вероятная причина – некачественные болты, изготовленные из непрочного материала, которые разрушились в процессе эксплуатации.

Владельцы этой модели автомобилей отмечают и другие недостатки, в частности, сбои в электронике: приборная панель самопроизвольно включается и выключается. Кроме того, автомобилисты жалуются на спонтанные остановки двигателя без видимой причины.