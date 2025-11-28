У китайского кроссовера прямо на ходу отвалился двигатель
Болты не выдержали вибрации и двигатель просто рухнул под днище авто
28 ноября 2025, 16:35, ИА Амител
Прямо на ходу у китайского кроссовера двигатель оторвался от кузова из-за сильной тряски – крепления не выдержали, и он просто провалился под дно машины.
Как сообщает "База", петербуржец – хозяин машины 2023 года выпуска стоимостью 1,7 миллиона рублей – столкнулся с неожиданной проблемой: мотор его автомобиля буквально отвалился. Пробег машины составлял всего 60 тысяч километров. Вероятная причина – некачественные болты, изготовленные из непрочного материала, которые разрушились в процессе эксплуатации.
Владельцы этой модели автомобилей отмечают и другие недостатки, в частности, сбои в электронике: приборная панель самопроизвольно включается и выключается. Кроме того, автомобилисты жалуются на спонтанные остановки двигателя без видимой причины.
16:42:18 28-11-2025
Ничего необычного - порошковая металлургия. Весь китайский крепеж (саморезы, разные болты делаются таким методом) Не зря старые советские болты намного крепче современного крепежа.
16:47:20 28-11-2025
"эта модель"??
17:22:11 28-11-2025
Через 2-3года их уже списывать можно.
19:06:35 28-11-2025
Голимый фейк пишущей братии, громкий заголовок и ноль конкретики.
19:35:13 28-11-2025
Про что статья?
12:12:35 29-11-2025
Эта статья, чтоб все продавали китайские авто и покупали российские?