В Алтайском крае изменили расписание пригородных поездов из-за праздников

Обновленный график будет действовать с 1 по 5 ноября

01 ноября 2025, 10:15, ИА Амител

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

Расписание ряда пригородных поездов, курсирующих по Алтайскому краю, скорректируют в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта. 1 ноября Назначены поезда: № 6018 Барнаул – Усть-Тальменская (17:30 – 19:17);

№ 6020 Барнаул – Красный Боец (18:36 – 20:36);

№ 6101 Депо – Барнаул (07:05 – 07:39);

№ 7105 Заринская – Барнаул (06:45 – 8:25). Отменен поезд: № 6028 Барнаул – Красный Боец. 2 ноября Отменен поезд: № 6227 Заринская – Барнаул. 3 ноября Назначены поезда: № 6001 Озерки – Барнаул (05:35 – 06:55);

№ 6028 Барнаул – Красный Боец (17:30 – 20:36). 4 ноября Назначены поезда: № 6227 Заринская – Барнаул (14:40 – 16:47);

№ 6028 Барнаул – Красный Боец (17:30 – 20:36). 3 и 4 ноября отменены поезда: № 6021 Барнаул – Озерки;

№ 6020 Барнаул – Красный Боец;

№ 6101 Депо – Барнаул;

№ 6018 Барнаул – Усть-Тальменская;

№ 7105 Заринская – Барнаул;

№ 6776/6775 Сузун – Барнаул. 5 ноября Назначен поезд: № 6776/6775 Сузун – Барнаул (04:01 – 11:00). Отменен поезд: № 6001 Озерки – Барнаул.