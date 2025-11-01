НОВОСТИТранспорт

В Алтайском крае изменили расписание пригородных поездов из-за праздников

Обновленный график будет действовать с 1 по 5 ноября

01 ноября 2025, 10:15, ИА Амител

Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru
Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru

Расписание ряда пригородных поездов, курсирующих по Алтайскому краю, скорректируют в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.

1 ноября

Назначены поезда:

  • № 6018 Барнаул – Усть-Тальменская (17:30 – 19:17);
  • № 6020 Барнаул – Красный Боец (18:36 – 20:36);
  • № 6101 Депо – Барнаул (07:05 – 07:39);
  • № 7105 Заринская – Барнаул (06:45 – 8:25).

Отменен поезд:

  • № 6028 Барнаул – Красный Боец.

2 ноября

Отменен поезд:

  • № 6227 Заринская – Барнаул.

3 ноября

Назначены поезда:

  • № 6001 Озерки – Барнаул (05:35 – 06:55);
  • № 6028 Барнаул – Красный Боец (17:30 – 20:36).

4 ноября

Назначены поезда:

  • № 6227 Заринская – Барнаул (14:40 – 16:47);
  • № 6028 Барнаул – Красный Боец (17:30 – 20:36).

3 и 4 ноября отменены поезда:

  • № 6021 Барнаул – Озерки;
  • № 6020 Барнаул – Красный Боец;
  • № 6101 Депо – Барнаул;
  • № 6018 Барнаул – Усть-Тальменская;
  • № 7105 Заринская – Барнаул;
  • № 6776/6775 Сузун – Барнаул.

5 ноября

Назначен поезд:

  • № 6776/6775 Сузун – Барнаул (04:01 – 11:00).

Отменен поезд:

  • № 6001 Озерки – Барнаул.

