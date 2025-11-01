В Алтайском крае изменили расписание пригородных поездов из-за праздников
Обновленный график будет действовать с 1 по 5 ноября
01 ноября 2025, 10:15, ИА Амител
Поезд на железной дороге / Фото: amic.ru
Расписание ряда пригородных поездов, курсирующих по Алтайскому краю, скорректируют в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.
1 ноября
Назначены поезда:
- № 6018 Барнаул – Усть-Тальменская (17:30 – 19:17);
- № 6020 Барнаул – Красный Боец (18:36 – 20:36);
- № 6101 Депо – Барнаул (07:05 – 07:39);
- № 7105 Заринская – Барнаул (06:45 – 8:25).
Отменен поезд:
- № 6028 Барнаул – Красный Боец.
2 ноября
Отменен поезд:
- № 6227 Заринская – Барнаул.
3 ноября
Назначены поезда:
- № 6001 Озерки – Барнаул (05:35 – 06:55);
- № 6028 Барнаул – Красный Боец (17:30 – 20:36).
4 ноября
Назначены поезда:
- № 6227 Заринская – Барнаул (14:40 – 16:47);
- № 6028 Барнаул – Красный Боец (17:30 – 20:36).
3 и 4 ноября отменены поезда:
- № 6021 Барнаул – Озерки;
- № 6020 Барнаул – Красный Боец;
- № 6101 Депо – Барнаул;
- № 6018 Барнаул – Усть-Тальменская;
- № 7105 Заринская – Барнаул;
- № 6776/6775 Сузун – Барнаул.
5 ноября
Назначен поезд:
- № 6776/6775 Сузун – Барнаул (04:01 – 11:00).
Отменен поезд:
- № 6001 Озерки – Барнаул.
