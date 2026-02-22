За ночь над Россией сбили 86 беспилотников

Больше всего БПЛА уничтожили над Белгородской областью

22 февраля 2026, 12:04, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Средства ПВО за ночь уничтожили 86 беспилотных летательных аппаратов над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшее число беспилотников — 29 — сбили над Белгородской областью. Еще 14 БПЛА — над Саратовской областью. По 11 — над Воронежской и Смоленской областями.

Девять БПЛА уничтожили над Брянской областью, семь — над Курской, еще три — над Калужской. По одному беспилотнику сбили над Крымом и Московским регионом.

Ранее 11 человек пострадали при атаке беспилотников в Удмуртии. Медики оперативно оказали помощь всем пострадавшим. Три человека были госпитализированы.