За ночь над Россией сбили 86 беспилотников
Больше всего БПЛА уничтожили над Белгородской областью
22 февраля 2026, 12:04, ИА Амител
Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Средства ПВО за ночь уничтожили 86 беспилотных летательных аппаратов над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
Наибольшее число беспилотников — 29 — сбили над Белгородской областью. Еще 14 БПЛА — над Саратовской областью. По 11 — над Воронежской и Смоленской областями.
Девять БПЛА уничтожили над Брянской областью, семь — над Курской, еще три — над Калужской. По одному беспилотнику сбили над Крымом и Московским регионом.
Ранее 11 человек пострадали при атаке беспилотников в Удмуртии. Медики оперативно оказали помощь всем пострадавшим. Три человека были госпитализированы.
