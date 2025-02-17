В Барнауле автобусные маршруты № 18 и 59 станут регулируемыми

Сейчас городской комитет по дорожному хозяйству и транспорту готовит документы на определение перевозчиков

17 февраля 2025, 12:00, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаульские автобусные маршруты № 18 и 59 станут регулируемыми. Об этом сообщили в мэрии на заседании комиссии по организации пассажирских перевозок.

Когда маршруты переведут на регулируемый тариф, отдельные категории граждан смогут пользоваться правом льготного проезда на данных автобусах.

"По итогам совещания комиссией было принято решение об изменении вида перевозок по маршрутам № 18 и 59, с нерегулируемого тарифа – в регулируемый, с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан, в том числе школьникам, студентам и детям из многодетных семей", – сообщили в администрации города.

Сейчас комитет по дорожному хозяйству и транспорту готовит нормативно-правовые и технические документы на определение перевозчиков. Запустить автобусы по измененным видам перевозок планируют в весенне-летний период, после определения перевозчиков в рамках конкурса.