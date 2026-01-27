В Барнауле объявили тендер на строительство музыкальной школы за 652 миллиона рублей

Четырехэтажное здание с концертным залом и классами для оркестра и хореографии должно появиться в микрорайоне "Квартал 2001"

27 января 2026, 18:30, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в микрорайоне "Квартал 2001" построят новую музыкальную школу в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья", сообщили в городской администрации.

Всего на реализацию проекта направят более 900 млн рублей из бюджетов всех уровней. В эту сумму входит и разработка проектно-сметной документации, а также оборудование и музыкальные инструменты.

Общая площадь здания составит 6216,4 квадратного метра. Музыкальная школа будет кирпичной и состоять из двух блоков. Учреждение рассчитано на обучение 600 детей в две смены.

На первом этаже разместят административные помещения, зрительный зал на 429 мест, актовый зал на 129 мест, а также артистические, склады инвентаря и костюмов. Второй и четвертый этажи отведут под теоретические классы и аудитории для групповых и индивидуальных занятий.

На втором этаже появятся библиотека с книгохранилищем, архив и учительская, а на четвертом - эстрадный класс и студия звукозаписи. Третий этаж полностью займет отделение хореографического искусства.