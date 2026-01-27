НОВОСТИНедвижимость

В Барнауле объявили тендер на строительство музыкальной школы за 652 миллиона рублей

Четырехэтажное здание с концертным залом и классами для оркестра и хореографии должно появиться в микрорайоне "Квартал 2001"

27 января 2026, 18:30, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в микрорайоне "Квартал 2001" построят новую музыкальную школу в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" нацпроекта "Семья", сообщили в городской администрации.

Всего на реализацию проекта направят более 900 млн рублей из бюджетов всех уровней. В эту сумму входит и разработка проектно-сметной документации, а также оборудование и музыкальные инструменты.

Общая площадь здания составит 6216,4 квадратного метра. Музыкальная школа будет кирпичной и состоять из двух блоков. Учреждение рассчитано на обучение 600 детей в две смены.

На первом этаже разместят административные помещения, зрительный зал на 429 мест, актовый зал на 129 мест, а также артистические, склады инвентаря и костюмов. Второй и четвертый этажи отведут под теоретические классы и аудитории для групповых и индивидуальных занятий.

На втором этаже появятся библиотека с книгохранилищем, архив и учительская, а на четвертом - эстрадный класс и студия звукозаписи. Третий этаж полностью займет отделение хореографического искусства.

Барнаул недвижимость школы

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

18:48:16 27-01-2026

Лет через сто.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

19:17:43 27-01-2026

А Художественный Музей когда достроят?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:16:19 29-01-2026

Иванна (19:17:43 27-01-2026) А Художественный Музей когда достроят?... Читайте коментарий выше

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:34:35 27-01-2026

Селф однозначно, Уася!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:55:18 27-01-2026

Добейте наконец долгострой на пл.Октября! А потом уже за другие культ.проекты беритесь!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:17:59 27-01-2026

Четырехэтажное здание с концертным залом и классами для оркестра и хореографии...
за 652 миллиона рублей!?!...
*
а что так можно было!!!???

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

22:53:12 27-01-2026

Гость (22:17:59 27-01-2026) Четырехэтажное здание с концертным залом и классами для орке... Ну дак выиграйте, да постройте, в чем проблема? Схему расскажу. Вы сначала проектную документацию гляньте. Сейчас хорошая квартира за 20+ уходит (150 кв.м., тут 4200 кв.м.). А тут 8 млн. долларов. За четырехэтажное здание с нуля с концертным залом. Плюс откат, плюс хреновый проект, плюс в будующем уголовка, т.к. в сроки не уложитесь. Беритесь, бизнесмены

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:17:31 29-01-2026

Пузырек (22:53:12 27-01-2026) Ну дак выиграйте, да постройте, в чем проблема? Схему расска... И возмут и будет как на октября

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:11:33 29-01-2026

Пузырек (22:53:12 27-01-2026) Ну дак выиграйте, да постройте, в чем проблема? Схему расска... Так дело в том, что 600млн в современных реалиях и ценах на материалы, просто недостаточной для 4 этажного здания. Если там ещё и откаты будут, то это мертворождённый проект

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров