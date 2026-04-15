В Заринске две женщины "сняли порчу" с пенсионера, пока его супруги не было дома
По горячим следам их задержали на железнодорожном вокзале
15 апреля 2026, 10:21, ИА Амител
В Заринске две безработные жительницы Барнаула обманули 74-летнего пенсионера и под предлогом снятия порчи похитили у него 10 тысяч рублей, сообщает алтайское МВД.
«Когда семья поняла, что пенсионер стал жертвой обмана, его супруга обратилась с заявлением в органы внутренних дел», — рассказали в ведомстве.
Правоохранители оперативно распространили ориентировки с камер видеонаблюдения. По горячим следам женщин задержали на железнодорожном вокзале — они собирались уехать в Барнаул на электричке.
Ранее в Бийске незнакомка "полечила кровать" пенсионерке и похитила 275 тысяч рублей. Она предложила "провести ритуал" с сырым куриным яйцом.
11:07:00 15-04-2026
А порчу обратно вернули?!
11:14:10 15-04-2026
Гость (11:07:00 15-04-2026) А порчу обратно вернули?!... Передали на тех кто их задержал.
00:33:59 16-04-2026
говорят что мужчины глупее женщин