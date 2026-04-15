В Заринске две женщины "сняли порчу" с пенсионера, пока его супруги не было дома

По горячим следам их задержали на железнодорожном вокзале

15 апреля 2026, 10:21, ИА Амител

Пенсионер / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Заринске две безработные жительницы Барнаула обманули 74-летнего пенсионера и под предлогом снятия порчи похитили у него 10 тысяч рублей, сообщает алтайское МВД.

«Когда семья поняла, что пенсионер стал жертвой обмана, его супруга обратилась с заявлением в органы внутренних дел», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители оперативно распространили ориентировки с камер видеонаблюдения. По горячим следам женщин задержали на железнодорожном вокзале — они собирались уехать в Барнаул на электричке.

Ранее в Бийске незнакомка "полечила кровать" пенсионерке и похитила 275 тысяч рублей. Она предложила "провести ритуал" с сырым куриным яйцом.