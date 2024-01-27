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В центре Барнаула перенесут остановку общественного транспорта

Изменения связаны с обновлением здания — решение согласовали в городском комитете по дорожному хозяйству

27 января 2024, 07:30, ИА Амител

Автобус, общественный транспорт / Фото: pxhere.com
Автобус, общественный транспорт / Фото: pxhere.com

Остановку общественного транспорта "Улица Анатолия" возле здания на Анатолия, 137, в Барнауле решили перенести. Согласно обновленному проекту, который представили на градсовете 24 января, она разместится напротив дома № 35 на проспекте Красноармейском – решение согласовали в городском комитете по дорожному хозяйству.

Об этом стало известно во время обсуждения проекта здания на улице Анатолия, 137а. Как ранее сообщал amic.ru, там возведут двухэтажный объект в спокойной цветовой гамме.

Отметим, что обсуждали проект строения недолго – эксперты поспорили лишь о том, какой из вариантов фасада лучше реализовать на площадке.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 3

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Гость

10:17:09 27-01-2024

Там до центра города еще несколько остановок ехать трамваем.

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Гость

12:12:49 27-01-2024

На Майском рельсы не хотят пододвинуть?

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Гость

22:34:53 28-01-2024

Гость (12:12:49 27-01-2024) На Майском рельсы не хотят пододвинуть?... Там надо дорогу к краям расширять!

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