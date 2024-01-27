В центре Барнаула перенесут остановку общественного транспорта
Изменения связаны с обновлением здания — решение согласовали в городском комитете по дорожному хозяйству
27 января 2024, 07:30, ИА Амител
Остановку общественного транспорта "Улица Анатолия" возле здания на Анатолия, 137, в Барнауле решили перенести. Согласно обновленному проекту, который представили на градсовете 24 января, она разместится напротив дома № 35 на проспекте Красноармейском – решение согласовали в городском комитете по дорожному хозяйству.
Об этом стало известно во время обсуждения проекта здания на улице Анатолия, 137а. Как ранее сообщал amic.ru, там возведут двухэтажный объект в спокойной цветовой гамме.
Отметим, что обсуждали проект строения недолго – эксперты поспорили лишь о том, какой из вариантов фасада лучше реализовать на площадке.
10:17:09 27-01-2024
Там до центра города еще несколько остановок ехать трамваем.
12:12:49 27-01-2024
На Майском рельсы не хотят пододвинуть?
22:34:53 28-01-2024
Гость (12:12:49 27-01-2024) На Майском рельсы не хотят пододвинуть?... Там надо дорогу к краям расширять!