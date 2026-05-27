В Госдуме предложили передать организацию школьных выпускных городским властям
Депутат Марина Ким считает, что муниципалитеты должны взять на себя площадки, безопасность и логистику, чтобы праздники стали бесплатными для семей
27 мая 2026, 08:46, ИА Амител
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Марина Ким выступила с инициативой снять финансовую и организационную нагрузку с родителей и учителей и передать подготовку школьных выпускных городским властям. По ее словам, сейчас семьям и педагогам приходится самим собирать деньги, искать площадки и отвечать за безопасность детей, сообщает РИА Новости.
«Городские власти обязаны предоставить возможности, чтобы это сделать бесплатно для учеников и родителей. Это было бы супер. Мы продумаем такую инициативу и обязательно внесем в ближайшее время», — сказала Ким.
По замыслу депутата, муниципалитеты должны полностью взять на себя организацию выпускных: предоставить площадку, обеспечить логистику и безопасность. Для семей мероприятие станет бесплатным — никаких сборов в родительских чатах.
«Тема приобретает особую актуальность накануне сезона выпускных, когда вопрос сборов и нагрузки на семьи традиционно встает наиболее остро. Инициатива адресована родителям школьников по всей стране и отвечает на запрос о снижении расходов и ответственности, которые сегодня ложатся на семьи и учителей», — добавила Ким.
09:03:21 27-05-2026
и везде батюшку совать - путь лекцию на пару часов почитает
12:19:37 27-05-2026
Перед тем, как такие инициативы выдвигать, пусть сначала у муниципалитетов спросят - а надо ли им это?
17:42:27 27-05-2026
Гость (12:19:37 27-05-2026) Перед тем, как такие инициативы выдвигать, пусть сначала у м... Кто их будет спрашивать - это исполнительный орган власти.