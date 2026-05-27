В Госдуме предложили передать организацию школьных выпускных городским властям

Депутат Марина Ким считает, что муниципалитеты должны взять на себя площадки, безопасность и логистику, чтобы праздники стали бесплатными для семей

27 мая 2026, 08:46, ИА Амител

Школьный выпускной на Алтае / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Марина Ким выступила с инициативой снять финансовую и организационную нагрузку с родителей и учителей и передать подготовку школьных выпускных городским властям. По ее словам, сейчас семьям и педагогам приходится самим собирать деньги, искать площадки и отвечать за безопасность детей, сообщает РИА Новости.

«Городские власти обязаны предоставить возможности, чтобы это сделать бесплатно для учеников и родителей. Это было бы супер. Мы продумаем такую инициативу и обязательно внесем в ближайшее время», — сказала Ким.

По замыслу депутата, муниципалитеты должны полностью взять на себя организацию выпускных: предоставить площадку, обеспечить логистику и безопасность. Для семей мероприятие станет бесплатным — никаких сборов в родительских чатах.