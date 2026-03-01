Диетолог объяснила, кому можно пить колу без вреда

Превышение нормы сводит возможный эффект напитка на нет и усиливает негативное влияние сахара

01 марта 2026, 19:09, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Кола — не безобидный напиток и точно не замена воде, особенно если пить ее в течение дня. При регулярном употреблении сладкая газировка приносит организму больше вреда, чем пользы. Об этом aif.ru рассказала диетолог и нутрициолог Софья Кованова.

При этом специалист подчеркнула, что в отдельных ситуациях кола все же может сыграть роль "скорой помощи" — но только кратковременно и в строго ограниченных объемах.

«Кола может помочь как экстренное средство при отравлениях, но это кратковременный эффект. Также помогает при резком падении сахара, сильной усталости и во время сильной нагрузки. Спортсмены используют ее на марафонах, так как это дает временный подъем энергии. Но пить от нее через время захочется сильнее, поэтому это крайний вариант, если под рукой нет электролитов и углеводов», — пояснила эксперт.

По словам Ковановой, даже в таких случаях важно соблюдать меру. Максимально допустимый объем — не более 200 миллилитров в день. Превышение этой нормы сводит возможный эффект на нет и усиливает негативное влияние сахара и кофеина на организм.

Ранее во Владивостоке 12-летнего мальчика с кровавой рвотой экстренно доставили в Краевую детскую клиническую больницу № 1. Как выяснилось, у ребенка обострился эрозивный гастрит из-за длительного употребления колы.