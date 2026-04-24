Врач объяснил, почему нельзя запивать таблетки газировкой

Углекислый газ и пузырьки мешают всасыванию лекарств, а другие напитки могут вступать с ними в химическую реакцию

24 апреля 2026, 14:43, ИА Амител

Терапевт Андрей Кондрахин в интервью "Абзацу" предупредил, что употребление газированной воды для запивания таблеток может серьезно снизить эффективность лечения. Самый безопасный и надежный вариант — обычная питьевая вода. Только она гарантирует предсказуемое усвоение препарата. В противном случае лекарство рискует не подействовать.

«Пузырьки газа создают пространство между таблеткой и стенками желудка, препятствуя всасыванию. Углекислый газ повышает кислотность, что может разрушить некоторые лекарства раньше времени», — пояснил врач.

Кондрахин добавил, что чай, кофе, компоты и другие напитки содержат химические соединения, экстракты растений и соли, которые могут вступать во взаимодействие с компонентами таблеток. Это способно ускорить или замедлить растворение лекарства, а также нарушить высвобождение действующего вещества. Лекарства разработаны именно для контакта с простой водой.

Также важно соблюдать рекомендованный объем жидкости. От того, выпьет человек целый стакан воды или сделает только глоток, зависит, как быстро таблетка минует желудок и насколько снизится возможное негативное воздействие на организм.