В Рубцовске задержали мужчину с крупной партией синтетических наркотиков

Во время личного досмотра у него обнаружили пластиковый зип-пакет с неизвестным веществом

25 мая 2026, 21:38, ИА Амител

Задержанный мужчина / Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Рубцовске сотрудники полиции задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном приобретении крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным ведомства, во время патрулирования правоохранители заметили мужчину, который вел себя подозрительно и что-то искал. Как выяснилось позже, горожанин пытался найти наркотайник.

Полицейские задержали мужчину с поличным. Во время личного досмотра у него обнаружили пластиковый зип-пакет с неизвестным веществом.

Изъятое направили на экспертизу, которая показала, что в пакете находился синтетический наркотик массой 8,5 грамма.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ — незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере.

На время расследования мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, сотрудники полиции вынесли ему официальное предупреждение о недопустимости нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.