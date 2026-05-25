В Рубцовске задержали мужчину с крупной партией синтетических наркотиков
Во время личного досмотра у него обнаружили пластиковый зип-пакет с неизвестным веществом
25 мая 2026, 21:38, ИА Амител
В Рубцовске сотрудники полиции задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном приобретении крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По данным ведомства, во время патрулирования правоохранители заметили мужчину, который вел себя подозрительно и что-то искал. Как выяснилось позже, горожанин пытался найти наркотайник.
Полицейские задержали мужчину с поличным. Во время личного досмотра у него обнаружили пластиковый зип-пакет с неизвестным веществом.
Изъятое направили на экспертизу, которая показала, что в пакете находился синтетический наркотик массой 8,5 грамма.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ — незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере.
На время расследования мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, сотрудники полиции вынесли ему официальное предупреждение о недопустимости нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
23:19:53 25-05-2026
говорят , "Рубцовка" - город с населением 120 000 жителей, из которых седело 150 000 ...
07:24:52 26-05-2026
Шинник (23:19:53 25-05-2026) говорят , "Рубцовка" - город с населением 120 000 жителей, и... И все 150 000 седые?
08:20:19 26-05-2026
Ну Рубцовск клоака еще та, худшее место для обитания в АК.
10:06:49 26-05-2026
Есть легенда Рубцовская. Раиса Максимовна Горбачева родилась в Рубцовске. Сама она не могла руководить СССР. Не было у нас женщин ГенСеков. И она сдела ГенСеком своего мужа ,как известно, подкаблучника Михаила Горбачева. Развалившего СССР. Так вот. Когда она была ещё маленькой. К ней подошёл какой то сын местного урки и дал ей в лоб так что она села на пятую точку. Именно с этого момента начался обратный отсчёт Советского Союза