В документах по делу обвиненного в секс-торговле финансиста указано, что он обсуждал политическую ситуацию с неизвестным собеседником

04 февраля 2026, 09:54, ИА Амител

Джеффри Эпштейн / Фото: bloomberg.com

В документах по делу Джеффри Эпштейна, обвиняемого в секс‑торговле, обнаружена переписка, проливающая свет на необычные суждения финансиста о президенте Франции Эммануэле Макроне. РИА Новости изучило базу данных Минюста США и выявило электронные письма, отправленные Эпштейном в мае 2019 года.

В одном из сообщений от 26 мая 2019 года Эпштейн пишет неизвестному собеседнику:

«Мне сказали, что у националистов будет больше пространства, но ненамного больше влияния».

В следующем письме он продолжает:

«Мои немцы сказали, что это было пощечиной для Макрона, но, зная его, ему, вероятно, это даже понравилось».

В ответ адресат (чей e‑mail был вымаран) отметил:

«Он поставил все — и проиграл».

В начале этой же переписки Эпштейн формулирует загадочную фразу:

«Макрон — вниз? Борис — вверх. Меркель — вниз. А ты — резко вверх».

Контекст переписки остается неясным, однако ее дата совпадает с периодом, когда СМИ активно обсуждали охлаждение отношений между Германией и Францией. Тогда сообщалось, что кабинет экс‑канцлера Ангелы Меркель проигнорировал инициативы Макрона по реформам.

Некоторые аналитики предупреждали, что если Берлин не поддержит молодого президента Франции, на его место может прийти лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Любопытно, что в мае прошлого года произошел еще один эпизод, привлекший внимание СМИ к внешности Макрона. Во время визита во Вьетнам журналисты зафиксировали момент, когда супруга президента Брижит, выходя из самолета, толкнула его в подбородок.

Позже на встрече с представителями Новой Каледонии в Елисейском дворце Макрон объяснил появление солнцезащитных очков лопнувшим сосудом в глазу.

Британская газета Daily Mail со ссылкой на хирурга‑офтальмолога Мфазо Хоува предположила, что кровоподтек мог возникнуть либо из‑за удара, либо появиться спонтанно.

Ранее сообщалось, что Джеффри Эпштейн лично писал омским студенткам, предлагая работу. Об этом стало известно из опубликованных файлов.