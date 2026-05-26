Врач рассказала, через какое время после отказа от курения восстанавливаются легкие
Чем раньше бросить курить, тем быстрее и эффективнее идет процесс регенерации
26 мая 2026, 15:19, ИА Амител
Легкие способны восстанавливаться после отказа от курения, но некоторые повреждения остаются необратимыми. Значительные улучшения обычно заметны через год, отметила в интервью ТАСС Марина Макарова, кандидат медицинских наук и доцент кафедры пульмонологии Пироговского Университета.
По словам Макаровой, у легких высокая регенеративная способность, однако часть повреждений может быть необратимой. Скорость восстановления зависит от возраста, стажа курения и сопутствующих заболеваний.
«Даже кратковременное воздействие табачного дыма, включая пассивное курение, ведет к закислению дыхательных путей и окислительному стрессу, что нарушает работу легких и снижает ключевые показатели спирометрии, такие как ОФВ1 и ОФВ1/ФЖЕЛ. У курильщиков развиваются хронические воспалительные процессы, увеличивается количество нейтрофилов в мокроте и активизируются механизмы разрушения тканей», — отметила эксперт.
Положительные изменения после отказа от курения становятся заметны уже через две-три недели, добавила Макарова.
«Функционирование мукоцилиарного транспорта нормализуется: реснички эпителия активизируются и начинают очищать слизистую от пыли и микроорганизмов. Снижается окислительный стресс, улучшается кровообращение и работа легких, что проявляется в уменьшении кашля, снижении объема мокроты и облегчении одышки», — пояснила она.
Со временем улучшения становятся более выраженными. В первый год после отказа от курения риск инфаркта миокарда и инсульта снижается вдвое. Через 5–15 лет этот риск становится таким же, как у тех, кто никогда не курил. Риск рака легких уменьшается медленнее, но через десять лет его уровень составляет около 30–50% от показателей курильщиков, заявила врач.
«Если у человека уже есть хроническая обструктивная болезнь легких, некоторые изменения, такие как эмфизема или необратимое сужение бронхов, остаются навсегда. Однако отказ от курения замедляет ухудшение функции легких, снижает скорость развития эмфиземы и уменьшает риск госпитализаций и смертности», — заключила Макарова.
16:52:34 26-05-2026
Что бы сказать" Я бросил курить " .Нужно не курить 3 месяца. А не как не две недели. Не месяц.