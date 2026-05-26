Чем раньше бросить курить, тем быстрее и эффективнее идет процесс регенерации

26 мая 2026, 15:19, ИА Амител

Курение / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Легкие способны восстанавливаться после отказа от курения, но некоторые повреждения остаются необратимыми. Значительные улучшения обычно заметны через год, отметила в интервью ТАСС Марина Макарова, кандидат медицинских наук и доцент кафедры пульмонологии Пироговского Университета.

По словам Макаровой, у легких высокая регенеративная способность, однако часть повреждений может быть необратимой. Скорость восстановления зависит от возраста, стажа курения и сопутствующих заболеваний.

«Даже кратковременное воздействие табачного дыма, включая пассивное курение, ведет к закислению дыхательных путей и окислительному стрессу, что нарушает работу легких и снижает ключевые показатели спирометрии, такие как ОФВ1 и ОФВ1/ФЖЕЛ. У курильщиков развиваются хронические воспалительные процессы, увеличивается количество нейтрофилов в мокроте и активизируются механизмы разрушения тканей», — отметила эксперт.

Положительные изменения после отказа от курения становятся заметны уже через две-три недели, добавила Макарова.

«Функционирование мукоцилиарного транспорта нормализуется: реснички эпителия активизируются и начинают очищать слизистую от пыли и микроорганизмов. Снижается окислительный стресс, улучшается кровообращение и работа легких, что проявляется в уменьшении кашля, снижении объема мокроты и облегчении одышки», — пояснила она.

Со временем улучшения становятся более выраженными. В первый год после отказа от курения риск инфаркта миокарда и инсульта снижается вдвое. Через 5–15 лет этот риск становится таким же, как у тех, кто никогда не курил. Риск рака легких уменьшается медленнее, но через десять лет его уровень составляет около 30–50% от показателей курильщиков, заявила врач.