Мокрый снег и сильный ветер ждут жителей Алтайского края 12 ноября

Холодная погода с осадками и сильным ветром установится в Алтайском крае 12 ноября.

По региону дневная температура составит от 0 до +5 градусов. Будет снег, в том числе мокрый, временами сильные осадки, местами метели. На дорогах — сильная гололедица. Ветер подует юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле термометры покажут 0...+2 градуса. Как и в целом по региону, также ожидается снег, мокрый снег, временами сильный, и возможна метель. На дорогах также будет очень скользко. Скорость ветра — до 17 м/с.