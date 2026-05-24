Жителей Алтайского края предупредили о заморозках до -3 градусов

Ночью ожидаются небольшие дожди

24 мая 2026, 11:07, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru

Заморозки до -3 градусов ожидаются местами в Алтайском крае ночью 25 мая. По данным регионального Гидрометцентра, ночью местами также пойдут небольшие дожди, порывы ветра достигнут 16 м/с.

Днем — преимущественно без осадков, температура составит +15...+20 градусов, местами — +21...+26.

Специалисты ГУ МЧС по Алтайскому краю напоминают: при похолодании необходимо внимательно проверить исправность печного отопления, нагревательных электроприборов и состояние электросети.

Во избежание пожара в жилье краевое МЧС призывает соблюдать следующие правила: