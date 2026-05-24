Жителей Алтайского края предупредили о заморозках до -3 градусов
Ночью ожидаются небольшие дожди
24 мая 2026, 11:07, ИА Амител
Весна в Барнауле / Фото: amic.ru
Заморозки до -3 градусов ожидаются местами в Алтайском крае ночью 25 мая. По данным регионального Гидрометцентра, ночью местами также пойдут небольшие дожди, порывы ветра достигнут 16 м/с.
Днем — преимущественно без осадков, температура составит +15...+20 градусов, местами — +21...+26.
Специалисты ГУ МЧС по Алтайскому краю напоминают: при похолодании необходимо внимательно проверить исправность печного отопления, нагревательных электроприборов и состояние электросети.
Во избежание пожара в жилье краевое МЧС призывает соблюдать следующие правила:
- не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы;
- не допускать перекала печи;
- не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами;
- не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов;
- использовать электроприборы только в соответствии с инструкцией, если срок эксплуатации бытового прибора истек, он в любой момент может стать источником возгорания;
- не использовать самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.
07:44:23 25-05-2026
сходил на огород, похоже крантец картохе, только взошла. всё в инее, редис уши повесил. грустно, товарищи.. поверил прогнозу от яндекса вчера