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Жителей Алтайского края предупредили о заморозках до -3 градусов

Ночью ожидаются небольшие дожди

24 мая 2026, 11:07, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru
Весна в Барнауле / Фото: amic.ru

Заморозки до -3 градусов ожидаются местами в Алтайском крае ночью 25 мая. По данным регионального Гидрометцентра, ночью местами также пойдут небольшие дожди, порывы ветра достигнут 16 м/с.

Днем — преимущественно без осадков, температура составит +15...+20 градусов, местами — +21...+26.

Специалисты ГУ МЧС по Алтайскому краю напоминают: при похолодании необходимо внимательно проверить исправность печного отопления, нагревательных электроприборов и состояние электросети.

Во избежание пожара в жилье краевое МЧС призывает соблюдать следующие правила:

  • не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы;
  • не допускать перекала печи;
  • не позволять детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами;
  • не перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов;
  • использовать электроприборы только в соответствии с инструкцией, если срок эксплуатации бытового прибора истек, он в любой момент может стать источником возгорания;
  • не использовать самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства.
Снег 27 мая в Барнауле / Фото: amic.ru

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Комментарии 1

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дядя Витя

07:44:23 25-05-2026

сходил на огород, похоже крантец картохе, только взошла. всё в инее, редис уши повесил. грустно, товарищи.. поверил прогнозу от яндекса вчера

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