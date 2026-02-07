Жители Алтая наблюдали уникальную полную "кружевную" Луну

Авторам фото пришлось постараться для съемки

07 февраля 2026, 15:05, ИА Амител

Полная луна над Прителецкой тайгой / Фото: Алтайский заповедник

Над Прителецкой тайгой поднялась полная луна. Видеосюжет, запечатленный сотрудниками Алтайского заповедника Романом и Татьяной Воробьевыми, был размещен в Telegram-канале природной территории.

Создатели снимков поделились секретами мастерства, как сделать подобные кадры. Ключевые элементы: мощный телеобъектив, устойчивый штатив и термос с согревающим травяным напитком.