Жители Алтая наблюдали уникальную полную "кружевную" Луну

Авторам фото пришлось постараться для съемки

07 февраля 2026, 15:05, ИА Амител

Полная луна над Прителецкой тайгой / Фото: Алтайский заповедник
Полная луна над Прителецкой тайгой / Фото: Алтайский заповедник

Над Прителецкой тайгой поднялась полная луна. Видеосюжет, запечатленный сотрудниками Алтайского заповедника Романом и Татьяной Воробьевыми, был размещен в Telegram-канале природной территории.

Создатели снимков поделились секретами мастерства, как сделать подобные кадры. Ключевые элементы: мощный телеобъектив, устойчивый штатив и термос с согревающим травяным напитком.

«Мы отправляемся к подножию горы Торот. Именно оттуда открывается прекрасный вид, где можно одновременно увидеть восход полной луны и панораму горных пиков без каких-либо препятствий», — пояснили Воробьевы.

Космос / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Впервые в истории в космос полетит человек в инвалидной коляске

На орбиту выйдет немецкий астронавт, парализованный ниже груди
